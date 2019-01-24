«Это не депутат, а ошибка выбора избирателей». Володин предложил ввести тесты на эмпатию для будущих чиновников

Чувствительность к проблемам граждан у кандидатов на государственную или муниципальную службу предложил проверять председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете», опубликованном 24 января.

По словам Володина, основная задача человека, пришедшего на госслужбу, — служение людям, оно «подразумевает заботу о людях, сострадание им, сопереживание».

«Если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей. Когда речь идёт о государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определённые психологические тесты при приёме на работу», — сказал он.

Володин отметил, что если кандидат ранее занимал должности на госслужбе и по-хамски вёл себя с людьми, это должно послужить ограничением для его дальнейшей карьеры.

В последнее время представители региональной власти стали чаще попадать в СМИ из-за своих неоднозначных высказываний. Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких прославилась фразой «государство не просило вас рожать». Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что «родившей после 30 женщине не нужны деньги».