Плач о свободной прессе. Следователь СК отказался выступать в Горсуде, чтобы его слова не узнала «Фонтанка»

Свободная пресса сковала представителя Следственного комитета на заседании в Санкт-Петербургском городском суде, который рассматривал жалобу на арест вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Следователя возмутила точность, с которой «Фонтанка» описывает судебные процессы.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 24 января Горсуд оставил без изменений постановление Приморского суда об избрании Кузнецову меры пресечения в виде содержания под стражей по 12 февраля. Бывший чиновник просил домашний арест или запрет определенных действий.

«В прениях Кузнецов пояснил суду, что готов строить со следствием конструктивный диалог. Адвокат сказала, что больший вред ходу расследования может причинить свободная пресса, присутствующая в зале, а не ее подзащитный», – передает пресс-служба судов.

Гласностью был выбит из колеи и следователь 2-го следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) Вячеслав Игнашкин. Он готов был предоставить суду дополнительные доказательства обоснованности предъявленного Кузнецову обвинения, но словоохотливость утекла в другое русло. Следователь принялся вспоминать обстоятельства вечера 15 декабря, когда Кузнецову избирали меру в Приморском суде.

«15 декабря в ходе заседания были оглашены все сведения, составляющие тайну предварительного следствия, – произнес Игнашкин. – И впоследствии в СМИ, в частности на «Фонтанке.ру», были опубликованы мельчайшие подробности, в том числе реплики допросов свидетелей. В частности, фраза супруги, что он (Кузнецов. – Прим. ред.) является патриотом России, была изложена на сайте. Следствие может представить дополнительные материалы, если суд примет решение о закрытом заседании».

Во имя справедливости напомним, что 15 декабря Татьяна Кузнецова охарактеризовала арестованного мужа так: «Он патриот, за власть, за Россию!»

Следователь еще несколько минут проповедовал о вреде прессы, называл слушателей «посторонними лицами», хотя в их числе была та же супруга и руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. В порыве ораторской страсти он забыл главное: заявить ходатайство о проведении процесса в закрытом судебном заседании. Слушание прошло открытым.

По мнению следствия, Кузнецов получил взятку в особо крупном размере в интересах своей супруги. Татьяна Кузнецова в октябре 2011 года заключила с директором компании «Вест-Строй» договор купли-продажи жилого дома за 6 млн 350 тыс. рублей. Выплатила 5 млн, после чего вице-губернатор Кузнецов потребовал взятку в виде услуги имущественного характера — освободить жену от уплаты 1 млн 350 тыс. рублей и предложил помощь в заключении выгодных госконтрактов. Компания получила подряд на строительство лечебного корпуса Струго-Красненской больницы стоимостью 41 млн рублей.