Железнодорожники надеются достучаться до водителей с помощью машины-трупа

В Твери 25 января проведут необычную акцию, чтобы напомнить автомобилистам о правилах безопасного пересечения железнодорожных переездов. Машина, побывавшая в ДТП, проедет по городу, но не своим ходом.

Как сообщает 24 января пресс-служба Октябрьской железной дороги, в рамках профилактического мероприятия «Будь внимателен на железнодорожном переезде» эвакуатор провезет по тверским улицам разбитый автомобиль с баннером «Не пополняй страшную статистику!». Одновременно на железнодорожном переезде «Горбатка» в Твери водителям будут раздавать памятки с правилами безопасности.

По статистике, за 2018 год на территории ОЖД было зафиксировано 25 ДТП, в которых пострадали 11 человек. Причиной всех аварий стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения, а именно попытки проехать через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. При этом из 1409 переездов, находящихся в ведении ОЖД, 1116 оборудованы сигнализацией, информирующей о приближении поезда. Однако некоторые водители просто игнорируют предупреждающий сигнал, подвергая риску как себя и своих пассажиров, так и железнодорожных работников и пассажиров поездов.

Так, на запрещающий сигнал, по версии ОЖД, проехал водитель маршрутки, столкнувшейся с поездом в Кудрово 27 декабря. На записи момента столкновения видно красный, когда маршрутка выезжает на пути. Тогда пострадали четыре человека.

13 ноября под Лугой 23-летний парень подставил свою «Ауди 80» под электричку. По версии правоохранительных органов, автомобилист (в соцсетях писали, что он военный) выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал.

4 октября на железнодорожной станции Щеглово в ДТП пострадала 37-летняя женщина – водитель «Ниссана». По данным ГИБДД, в столкновении с электричкой виновата именно она.