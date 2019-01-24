Ошибка выбора: Почему «после 30 деньги не нужны» оскорбляет женщин

Председатель Новгородской областной думы высказалась о 30-летних женщинах, которым «деньги не нужны», а «нужен малыш». Такой бури негодования Интернет не помнит со времен «сморщенных женщин» Павла Астахова.

Виктор Васильев/Интерпресс

«После 30 лет женщина чётко понимает, что там, наверное, ей уже и деньги не нужны, а нужен непосредственно тот малыш, которого она будет любить и очень ценить», – заявила председатель Новгородской областной думы Елена Писарева во время обсуждения законопроекта о региональном материнском капитале «Первый ребёнок».

По замыслу авторов, 100 тысяч рублей поддержки получат только успевшие родить первенца до наступления собственного тридцатилетия. Когда неосторожная фраза превратилась в новость федерального масштаба, Писарева попыталась объясниться: цитату вырвали из контекста. «После 30, 40 лет мы не предусматриваем данных выплат, потому что 67% женщин до 29 лет у нас в Новгородчине рожают первых детишек, – говорила депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва». – Дальше будем смотреть. Но мы приветствуем рождение всех детей у всех женщин. Деньги даются на жильё. Обычно до этого возраста у них нет ничего, и им в первую очередь надо помогать».

В комментарии для «Фонтанки» Писарева пообещала, что новгородские депутаты в будущем обязательно поддержат и матерей «более старшего возраста».

Но было поздно — в социальных сетях к имени Елены Писаревой уже прилепилось прозвище «Часики тикают».

Разумеется, тут же вспомнили чиновницу-гимнастку Ольгу «Государство не просило вас рожать» Глацких, но в большей степени — Павла Астахова, который в бытность детским омбудсменом обогатил лексикон россиян устойчивым выражением «сморщенные женщины». «Есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные», – сказал Астахов насчет Кавказа, но крепко обиделась вся Россия.

Между тем, по данным «Демографического ежегодника» Росстата, в стране более 42% детей рождаются матерями после 29-летнего возраста.

Самое удивительное, что возрастные ограничения на пособия за первенца есть и в других регионах. Но их, в отличие от Новгородской области, удалось принять без лишнего шума в социальных сетях. В Петербурге, например, уже год как действует поощрительное пособие в размере 50 тысяч рублей для тех, кто успел родить в промежутке от 20 до 24 лет. В Уфе региональный материнский капитал в 300 тысяч рублей положен за первого ребенка тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий и у кого возраст обоих родителей не превышает 35 лет. В Иваново женщинам младше 24 лет выплачивают ежемесячное пособие на первенца в 6 тысяч рублей, а тем, кто старше, — только 3 тысячи рублей. Правда, чтобы его получить, мало быть молодой — надо, чтобы доход семьи на человека был меньше, чем среднедушевой доход населения Ивановской области (сейчас это 22 560,1 руб). Москвички, родившие первенца до 30 лет, получают разом пять прожиточных минимумов, а за рождение второго ребенка в указанный возрастной лимит — все 7 прожиточных минимумов. Но это никого не взволновало, это же Москва, что с нее взять.

Тем временем на портале Novgorod.ru, с которого началось победное шествие цитаты про 30-летних женщин по Интернету, прошло голосование. Более 2 тысяч человек ответили на вопрос, справедливо ли платить 100 тысяч только тем женщинам, которые родили первенца до 29 лет, — и 93% респондентов признали, что это несправедливо.

Безусловно, проблемы у председателя новгородского областного парламента возникли из-за цифр. Елена Писарева своим высказыванием нечаянно наступила сразу на несколько больных мозолей россиянок, отмечают собеседники «Фонтанки». Во-первых, тридцатилетие — это рубеж, после которого на нерожавшую женщину поглядывают с сочувствием и жалостью, а реплика высокопоставленного по региональным меркам женщины-политика это «поглядывание» легитимизирует. Во-вторых, в нашем обществе исторически принято объяснять «представительницам слабого пола», чего они хотят и что им нужно — но современные женщины, привыкшие конкурировать с мужчинами на равных, такое обращение воспринимают в штыки. В третьих, чиновник или депутат, всерьез заявляющий гражданам, что деньги им на самом деле «не нужны», в нынешней ситуации играет с огнем.

«Женщина в России на уровне госпропаганды априори воспринимается как биомусор – не важно после 29 лет или до, – говорит основательница сайта «Брейкинг мэд» (Breaking Mad) и Телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. – В регионах всякие мракобесные организации пытаются запрещать аборты, и это тоже говорит о том, что женщина для нашего государства – просто инструмент для воспроизводства рабов. Это самое настоящее репродуктивное насилие и первый признак того, что женщина в обществе не считается человеком. А повышать рождаемость надо совсем другими методами: воровать поменьше, строить детсады и создавать рабочие места. И повышать доходы россиян. Тогда, глядишь, мы, нищие граждане «самой богатой страны», начнём рожать добровольно и с песней».

Глава комитета по социальной политике петербургского Законодательного собрания Елена Киселева осуждать новгородскую коллегу-парламентария не стала, а вспомнила собственный опыт. «Я родила за тридцать. Болезненно я это не воспринимала, я хотела сначала выучиться, получить профессиональные навыки, – говорит депутат. – Сегодня, когда мне далеко за 30, я жалею, что так поздно родила первого ребенка и что он у меня один. Многие считают, как и я в свое время считала, что сначала надо заняться карьерой, но многие считают и по-другому. И это здорово. Нет ничего предосудительного в том, как люди хотят строить свою жизнь, — это их право».

А тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил высказывание Елены Писаревой куда жестче. Новгородского спикера он назвал «ошибкой выбора избирателей» и предложил ввести некие «психологические тесты» при приеме депутатов на работу. Что, безусловно, станет отдельным украшением избирательной системы.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»