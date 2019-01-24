18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -3
$ 66.10р
75.57р
13:56 30.01.2019
Расширенный поиск

Город
30.01.2019 11:35
Печать

Мохнаторукие крабы, колесо обозрения и приложение для уборки снега: на что горожане готовы потратить 15 млн рублей

Александр Беглов решил взять под личный контроль исполнение проекта «Твой бюджет - 2019». За две недели зарегистрировано уже более 1000 инициатив петербуржцев. «Фонтанка» присмотрелась к тому, на что предлагают потратить бюджетные деньги.

Мохнаторукие крабы, колесо обозрения и приложение для уборки снега: на что горожане готовы потратить 15 млн рублей

коллаж/pixabay.com/martabystron/cocoparisienne

Большая часть идей, отправленных на «Твой бюджет — 2019» , понятна и, весьма вероятно, действительно необходима: благоустройство парков и дворов, реконструкция социальных объектов, организация площадок для выгула собак и так далее. Однако среди тысячи предложений несколько десятков по-настоящему уникальных, на грани троллинга. Любое из них уже имеет шанс стать реальностью, так как прошло первичную модерацию.

Сама по себе идея строительства метро – не оригинальна, но вот использовать для этого проект «Твой бюджет» шаг довольно необычный, который пока что совершили лишь два петербуржца. Ольга Семиколенова настолько отчаялась в надежде увидеть станцию кольцевой ветки метро, что готова отдать 15 млн рублей от проекта «Твой бюджет» на её строительство. Это, конечно, немного по отношению к общей стоимости кольцевой (300 млрд рублей), но уже хоть что-то. Кроме неё, строительства подземки ждет Андрей Муравьев. Он считает, что жителям Калининского района жизненно необходима станция метро «Площадь Калинина».

«Калининский район в районе Пискаревского проспекта … давно превратился в гетто в виду транспортной оторванности. Дорога на общественном транспорте до метро «Площадь Ленина» занимает 30 мин. А при любом ДТП на дороге – 1 час! Станция метро «Площадь Калинина» была ещё в советском генплане Ленинграда… Нет необходимости говорить, что станция метро нужна была жителям 10 лет назад. Постройте нам станцию метро на площади Калинина!» – описывает свою идею Муравьев. 

Актуальное и навеянное событиями последних дней предложение сделал городским властям Владимир Тухтаманов. Он считает, что неубранный снег опостылел горожанам настолько, что они готовы заказывать точечную уборку снега. Уборщика снега можно найти через мобильное приложение, которое будет работать по тому же принципу, что и «Яндекс.Еда», только вместо доставки лакомств из разных ресторанов будет уборка какой-либо территории. По подсчетам Владимира Тухтаманова, сделать такую программу можно за 100 тысяч рублей. Правда, из описания проекта не очень понятно, кто и кому будет платить за уборку: то ли гражданин уборщику, то ли государство гражданину, который сможет в любой момент подзаработать с помощью уборки.

Михаил Кормин предложил организовать биолюминесцентную подсветку парка Победы. По его замыслу, на скульптуры можно нанести колонии живых бактерий, которые будут светиться сине-зеленым светом. Как он пишет в описании к проекту, одно из возможных решений использования «живого света» предложено французской компанией. В качестве необходимой для реализации суммы он указал 15 млн рублей. 

«В процессе эксплуатации системы освещения в биореактор непрерывно или с заданными интервалами времени в зависимости от состояния системы добавляется или изымается свежий субстрат. Это позволяет обеспечить стабильность химического состава питательной среды в биореакторе и поддерживать постоянное количество бактерий в определенном метаболическом состоянии (стабильная экспоненциальная фаза), при котором уровень биолюминесценции максимален.  Таким образом, система освещения может функционировать в течение долгого времени, что отличает данный принцип работы биолюминесцентных источников света (колоний бактерий) от других, аналогичных», – пишет Кормин. 

Примечательно, что пользователь с теми же ФИО предложил идею, никак не связанную с технологиями. Один из наиболее четко расписанных проектов от Михаила Кормина – популяризация православия путем создания коллекционных карточек с изображением святых. Одной из предпосылок для возникновения своей идеи он называет стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную распоряжением правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р. На выпуск картонных, пластиковых или сделанных из плотной бумаги карточек Кормин предлагает потратить 4 млн рублей. Кстати, именно он же предложил покрасить чаек в цвета триколора к юбилею Военно-морского флота. 

Из особо оригинальных инициатив, подписанных опять же Корминым, невозможно пройти мимо идеи поставить на поток выращивание мохнаторуких крабов, что обойдется бюджету в 11 млн рублей. Организовать крабовые фермы можно на территории Невской губы и Кронштадта, а это может принести Петербургу до 1,2 млрд рублей от иностранных инвесторов. 

Довольно технологичное решение предложили на Васильевском острове. Даниил Горбунов считает, что в устье Смоленки можно создать пространство, где будет организована продажа спортивной техники и инвентаря, в том числе лодок, катеров и яхт. Основой проекта является безспицевое колесо обозрения, внутренняя часть которого в вечернее время заполняется голографическим видеоизображением, полученным при помощи 3D-проекции. Рядом будет стоять радиовышка, которая транслирует звуковой сигнал, соответствующий изображению в колесе. 

скриншот/"Твой бюджет"
скриншот/"Твой бюджет"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«На эту волну может выйти любой желающий житель окрестных домов, для которых колесо находится в поле зрения, а также любой пешеход или водитель. В праздничные дни или особо значимые, такие как финал игры по хоккею Россия – Канада, звуковой сигнал транслируется в местные динамики. Морская набережная уводится под воду по аналогии с ЗСД, отдавая оставшуюся часть острова исключительно под рекреацию», – воображает петербуржец. В западной части – зелень, велодорожки и велодорожный узел с парковкой. А на востоке – зона развлечений, активно использующих внутреннюю часть реки с возможностью отправиться на прокатной лодке к плавучим беседкам, спасающим страждущих от палящего солнца (откуда в Петербурге возьмется солнце – не уточняется).  

Любопытный проект с точки зрения развития туристической привлекательности города предложил Игорь Миронов. Все 15 млн рублей он предлагает вложить в создание миниатюрных копий мостов Петербурга в парке Куракина Дача. Они должны будут заменить существующие там пешеходные мосты. 

Исходя из итогов прошлых лет можно спрогнозировать, что шансов у чрезмерно ярких идей не очень много. Ситуация станет понятнее, когда в феврале 2019 года власти определятся с шестью районами-участниками. Выбор конкретного района будет зависеть от количества поступивших предложений. Далее развиваться все будет по следующему сценарию: в феврале – марте определится состав бюджетных комиссий (заявки на участие в жеребьевке принимали до середины января), по 20 человек в каждом районе. В марте – апреле для членов комиссии будут проводиться образовательные лекции, а параллельно будет идти отбор. С апреля по май каждая идея пройдет экспертизу, в июне одобренные инициативы будут презентованы своими создателями, после чего произойдет отбор. В каждом районе выберут от 1 до 3 проектов победителей, на реализацию которых власти выделят до 15 млн рублей на район. 

Михаил Грачев

«Фонтанка.ру»

Справка:

Пилотный проект «Твой бюджет» стартовал в Санкт-Петербурге в 2016 году в двух районах города – Василеостровском и Центральном (580 жителей подали 766 идей), в 2017 году количество районов увеличилось до пяти – к проекту присоединились Адмиралтейский, Московский и Петроградский районы (1170 жителей подали 1356 идеи). В 2018 году заявки принимались от жителей всего города, по результатам конкурса участниками проекта стали шесть районов: Василеостровский и Центральный, Невский, Приморский и Фрунзенский, Пушкинский (3288 жителей подали 5287 идей). За годы существования проекта было реализовано 20 идей, среди которых 2 велодорожки и 1 велопарковка, 3 благоустроенных территории, организация раздельного сбора мусора, создание концепции ребрендинга Таврического сада и другие.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
30.01.2019 12:55

Удачное сотрудничество с ГК «КВС»

Абсолют Банк поблагодарил застройщика за сотрудничество по ипотечному кредитованию в 2018 году, вручив награду и благодарственное письмо.
pixabay.com
30.01.2019 11:25

Becar Asset Management стала партнером международной гостиничной сети

Becar Asset Management и международная гостиничная сеть Wyndham Hotels & Resorts подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий совместную деятельность компаний в гостиничной сфере.
ЗАО «Ленстройтрест»
29.01.2019 14:19

Детский сад в IQ Гатчина готовится к сдаче

Рабочая комиссия проинспектировала строительство дошкольного учебного заведения в шведском квартале IQ Гатчина застройщика «Ленстройтрест».
pixabay.com
29.01.2019 12:47

Чем больше – тем дешевле

За повторную покупку квартиры или коммерческого помещения компания «КВС» предоставляет скидку согласно программе «Лояльности». Серебряная карта по данной программе дает владельцам право на покупку жилья или коммерции со скидкой 2%, владельцам золотой – 3%.
СК «Полис Групп»
28.01.2019 16:11

ГК «Полис Групп» организовала катки для жителей Мурино и Кудрово

Компания «Полис Групп» приняла активное участие в организации открытого катка во дворе многоквартирного дома в составе ЖК «Мой город» в Мурино по адресу: пр. Авиаторов Балтики д.3.
RBI
28.01.2019 15:03

Дом Культуры Льва Лурье и RBI просят петербуржцев помочь в создании блокадной экспозиции

Дом культуры Льва Лурье и Группа RBI продолжают формирование памятной экспозиции на территории бывшего Левашовского хлебозавода, работавшего для ленинградцев в страшные блокадные дни.
pixabay.com
28.01.2019 14:56

Консультация от ГАРАНТа: понижение в должности

Можно ли работника понизить в должности без его согласия, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Татьяна Трошина.
Setl Group
28.01.2019 13:33

Проспект Ветеранов у жилого комплекса «Солнечный город» продлят к концу 2019 года

«Дирекция транспортного строительства» заключила контракт с компанией «Возрождение» на продление пр. Ветеранов от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного.
Группа компаний «ЦДС»
28.01.2019 12:42

«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут торжественный концерт в честь Дня снятия блокады

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС организуют торжественный концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
ГК «Эталон»
28.01.2019 12:15

Группа «Эталон» BIM-лидер по итогам 2018 г.

НТЦ «Эталон» (входит в Группу «Эталон») назван «BIM-лидером». Это уже четвертая по счету награда, которой удостоена Компания.
Пресс-служба ГК «Эталон»
28.01.2019 10:53

В канун 75-летия снятия блокады Ленинграда Группа «Эталон» организовала памятные мероприятия

27 января 1944 года наш город был полностью освобожден от вражеских захватчиков. В этом году вся страна, а в особенности петербуржцы, отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.
фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"
25.01.2019 17:55

Как переехать, если город занесло снегом

Люди переезжают круглогодично. Каждый переезд имеет свои особенности, однако, уровень сложности таких переездов повышается с наступлением зимы. С какими трудностями сталкиваются мувинговые компании при организации переездов в зимнее время?