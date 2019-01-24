Мохнаторукие крабы, колесо обозрения и приложение для уборки снега: на что горожане готовы потратить 15 млн рублей

Александр Беглов решил взять под личный контроль исполнение проекта «Твой бюджет - 2019». За две недели зарегистрировано уже более 1000 инициатив петербуржцев. «Фонтанка» присмотрелась к тому, на что предлагают потратить бюджетные деньги.

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Большая часть идей, отправленных на «Твой бюджет — 2019» , понятна и, весьма вероятно, действительно необходима: благоустройство парков и дворов, реконструкция социальных объектов, организация площадок для выгула собак и так далее. Однако среди тысячи предложений несколько десятков по-настоящему уникальных, на грани троллинга. Любое из них уже имеет шанс стать реальностью, так как прошло первичную модерацию.

Сама по себе идея строительства метро – не оригинальна, но вот использовать для этого проект «Твой бюджет» шаг довольно необычный, который пока что совершили лишь два петербуржца. Ольга Семиколенова настолько отчаялась в надежде увидеть станцию кольцевой ветки метро, что готова отдать 15 млн рублей от проекта «Твой бюджет» на её строительство. Это, конечно, немного по отношению к общей стоимости кольцевой (300 млрд рублей), но уже хоть что-то. Кроме неё, строительства подземки ждет Андрей Муравьев. Он считает, что жителям Калининского района жизненно необходима станция метро «Площадь Калинина».

«Калининский район в районе Пискаревского проспекта … давно превратился в гетто в виду транспортной оторванности. Дорога на общественном транспорте до метро «Площадь Ленина» занимает 30 мин. А при любом ДТП на дороге – 1 час! Станция метро «Площадь Калинина» была ещё в советском генплане Ленинграда… Нет необходимости говорить, что станция метро нужна была жителям 10 лет назад. Постройте нам станцию метро на площади Калинина!» – описывает свою идею Муравьев.

Актуальное и навеянное событиями последних дней предложение сделал городским властям Владимир Тухтаманов. Он считает, что неубранный снег опостылел горожанам настолько, что они готовы заказывать точечную уборку снега. Уборщика снега можно найти через мобильное приложение, которое будет работать по тому же принципу, что и «Яндекс.Еда», только вместо доставки лакомств из разных ресторанов будет уборка какой-либо территории. По подсчетам Владимира Тухтаманова, сделать такую программу можно за 100 тысяч рублей. Правда, из описания проекта не очень понятно, кто и кому будет платить за уборку: то ли гражданин уборщику, то ли государство гражданину, который сможет в любой момент подзаработать с помощью уборки.

Михаил Кормин предложил организовать биолюминесцентную подсветку парка Победы. По его замыслу, на скульптуры можно нанести колонии живых бактерий, которые будут светиться сине-зеленым светом. Как он пишет в описании к проекту, одно из возможных решений использования «живого света» предложено французской компанией. В качестве необходимой для реализации суммы он указал 15 млн рублей.

«В процессе эксплуатации системы освещения в биореактор непрерывно или с заданными интервалами времени в зависимости от состояния системы добавляется или изымается свежий субстрат. Это позволяет обеспечить стабильность химического состава питательной среды в биореакторе и поддерживать постоянное количество бактерий в определенном метаболическом состоянии (стабильная экспоненциальная фаза), при котором уровень биолюминесценции максимален. Таким образом, система освещения может функционировать в течение долгого времени, что отличает данный принцип работы биолюминесцентных источников света (колоний бактерий) от других, аналогичных», – пишет Кормин.

Примечательно, что пользователь с теми же ФИО предложил идею, никак не связанную с технологиями. Один из наиболее четко расписанных проектов от Михаила Кормина – популяризация православия путем создания коллекционных карточек с изображением святых. Одной из предпосылок для возникновения своей идеи он называет стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную распоряжением правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р. На выпуск картонных, пластиковых или сделанных из плотной бумаги карточек Кормин предлагает потратить 4 млн рублей. Кстати, именно он же предложил покрасить чаек в цвета триколора к юбилею Военно-морского флота.

Из особо оригинальных инициатив, подписанных опять же Корминым, невозможно пройти мимо идеи поставить на поток выращивание мохнаторуких крабов, что обойдется бюджету в 11 млн рублей. Организовать крабовые фермы можно на территории Невской губы и Кронштадта, а это может принести Петербургу до 1,2 млрд рублей от иностранных инвесторов.

Довольно технологичное решение предложили на Васильевском острове. Даниил Горбунов считает, что в устье Смоленки можно создать пространство, где будет организована продажа спортивной техники и инвентаря, в том числе лодок, катеров и яхт. Основой проекта является безспицевое колесо обозрения, внутренняя часть которого в вечернее время заполняется голографическим видеоизображением, полученным при помощи 3D-проекции. Рядом будет стоять радиовышка, которая транслирует звуковой сигнал, соответствующий изображению в колесе.

«На эту волну может выйти любой желающий житель окрестных домов, для которых колесо находится в поле зрения, а также любой пешеход или водитель. В праздничные дни или особо значимые, такие как финал игры по хоккею Россия – Канада, звуковой сигнал транслируется в местные динамики. Морская набережная уводится под воду по аналогии с ЗСД, отдавая оставшуюся часть острова исключительно под рекреацию», – воображает петербуржец. В западной части – зелень, велодорожки и велодорожный узел с парковкой. А на востоке – зона развлечений, активно использующих внутреннюю часть реки с возможностью отправиться на прокатной лодке к плавучим беседкам, спасающим страждущих от палящего солнца (откуда в Петербурге возьмется солнце – не уточняется).

Любопытный проект с точки зрения развития туристической привлекательности города предложил Игорь Миронов. Все 15 млн рублей он предлагает вложить в создание миниатюрных копий мостов Петербурга в парке Куракина Дача. Они должны будут заменить существующие там пешеходные мосты.

Исходя из итогов прошлых лет можно спрогнозировать, что шансов у чрезмерно ярких идей не очень много. Ситуация станет понятнее, когда в феврале 2019 года власти определятся с шестью районами-участниками. Выбор конкретного района будет зависеть от количества поступивших предложений. Далее развиваться все будет по следующему сценарию: в феврале – марте определится состав бюджетных комиссий (заявки на участие в жеребьевке принимали до середины января), по 20 человек в каждом районе. В марте – апреле для членов комиссии будут проводиться образовательные лекции, а параллельно будет идти отбор. С апреля по май каждая идея пройдет экспертизу, в июне одобренные инициативы будут презентованы своими создателями, после чего произойдет отбор. В каждом районе выберут от 1 до 3 проектов победителей, на реализацию которых власти выделят до 15 млн рублей на район.

Михаил Грачев

«Фонтанка.ру»