СМИ: Задержан экс-замминистра по энергетике Кравченко. Ему припомнили трудоустройство «мёртвой души»

Бывшего замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко задержали в Москве по делу о мошенничестве. По версии следствия, он фиктивно трудоустроил знакомую, из-за чего структуры Минэнерго недосчитались 9 млн рублей.

Об этом 24 января со ссылкой на свои источники сообщает РБК. По данным агентства, задержание Кравченко на двое суток стало результатом совместной операции ФСБ и МВД. Накануне сотрудники нагрянули с обыском в его квартиру, также провели обыски ещё по шести адресам сотрудников НП «Совет рынка», где чиновник работал в 2012 – 2013 годах.

Предполагается, что проблема может заключаться в работе Оксаны Гринкевич — жены бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича — в «дочке» НП «Совет рынка» – АТС. По версии следствия, она была так называемой «мёртвой душой» и никаких обязанностей не выполняла, а её зарплата якобы была «надбавкой» к министерской зарплате супруга. Сумма ущерба в АТС оценивается в 9 млн. По версии следствия, сотрудницу на работу принимал Кравченко, пишет РБК. Гринкевич и сотрудников НП «Совет рынка» также доставили на допрос.

Официально в МВД не прокомментировали информацию. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что бывший чиновник задержан, но процессуальный статус будет определён после допроса.

Вячеслав Кравченко занимал пост замминистра по энергетике с 2013 года, отвечал за вопросы развития электроэнергетики. В ноябре 2018 года ушёл по собственному желанию. За несколько месяцев до этого у чиновника проходили обыски по делу о шпионаже в пользу молдавской разведки. В шпионаже обвинили экс-топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан. Кравченко, который также работал в структурах «Роснефти», проходил свидетелем.