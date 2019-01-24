Мария Шарапова прилетела в Петербург для участия в теннисном турнире

Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова прибыла в Петербург, где она сразится за титул St. Petersburg Ladies Trophy 2019. 31-летняя спортсменка выложила в своем инстаграме фото, сделанное на подлете к Пулково.

скриншот//instagram.com/stories/mariasharapovа

По информации «Фонтанки», спортсменка разместилась в отеле Four Seasons на Вознесенском проспекте. Как сообщалось ранее, вместе с ней должна прибыть команда из четырех человек, включая ее маму.

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 пройдет с 28 января по 3 февраля. Призовой фонд — 823 тысячи долларов. Турнир проходит в Северной столице с 2016 года. Чемпионками турнира становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова.

Мария Шарапова – самая успешная российская теннисистка в истории. Одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Серебряная призерка Олимпиады-2012 в Лондоне.