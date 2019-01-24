Переписка Кокорина с волей. "Стадо баранов" идет на рекорд

На неделе с Александром Кокориным случился очередной казус. Казалось бы, и так ситуация, ммм, непростая, но нападающий «Зенита» умудрился ее усложнить.

Александр Кокорин// Роман Дорофеев/Коммерсантъ

Если вы пропустили, то воспитанник белгородского футбола в переписке с человеком, который представился болельщиком «Зенита», назвал народ стадом баранов. Оказалось, что письмо Кокорину написал журналист «Невских новостей», и, естественно, ответ форварда был опубликован. Естественно, его формулировка вызвала шквал эмоций и очередной виток порицаний.

Мы оставим за скобками нравственную составляющую этого эпизода. Отдел спорта «Фонтанки» решил обратиться к природе процесса и задался вопросом: а сколько вообще пишут писем Кокорину? Отдельно поблагодарим технического партнера этого текста, нашего коллегу по имени Евгений. Фамилия его начинается на букву В.

С помощью столичных специалистов ФСИН выяснилось: с момента попадания в самый крупный следственный изолятор Москвы – «Бутырку» – Александр Кокорин получил 3840 писем, к которым была приложена примерно 1000 фотографий. Павлу Мамаеву пишут существенно меньше: к концу недели ожидается достижение показателя в 700 писем. Московские сотрудники службы исполнения наказаний удивлены разницей, но нам кажется, что это вопрос репутаций: Мамаев сделал достаточно много, чтобы и до попадания в СИЗО отвратить от себя болельщиков.

География переписки обширна: на первом месте — Россия, затем следуют Москва, Петербург, Украина и США. 99% писем — слова поддержки или сквернословия. На последние Кокорин не отвечает. В целом статистика ответов Александра впечатляет: примерно четверть посланий в место заключения получает рукописный ответ. Оставшийся процент — переписка или с родственниками, или по делу.

Само собой присутствует корреляция между новостями и количеством писем: каждое появление темы «Кокорин – Мамаев» в новостях порождает очередной всплеск писем. Деталь профессии: такие пики активности вызывают недовольство у цензоров. Тюремный цензор в массе своей — девушка, работа — не пыльная, в тюрьмы пишут, но немного, характер работы не особо динамичный. Природа недовольства понятна: работы становится сильно больше, а зарплата ж не сдельная.

Столичные специалисты УФСИН прагматично отмечают материальную составляющую явления. Отправка каждого письма через почтовый сервис УФСИН стоит 110 рублей. Один Кокорин без Мамаева уже принес в бюджет организации 422 400 рублей (отдел спорта тоже внес свой маленький вклад в благосостояние института тюрьмы, конечно – честно представившись). И это без фотографий и ответов Александра, а это тоже деньги – фотография стоит 30 рублей, а ответ 55. Как цинично сформулировали наши собеседники: «Нам бы еще Шнурова с Бузовой!»

Кстати, абсолютным рекордсменом в эпистолярном виде спорта выступает Эрик Давидыч, видеоблогер и основатель сайта smotra.ru. В декабре Давидович решением суда был выпущен на свободу, но за время, проведенное в СИЗО, борец с МВД получил больше 10 000 писем. Цинично обсуждать соревновательность процесса, но шансы побить рекорд у Александра есть, надо только ему немного помочь: дело в том, что на сайте smotra.ru была работающая ссылка на почтовую службу УФСИН, которая призывала поддерживать Давидыча письмом. А на сайте «Зенита» такой кнопки нет. "Фонтанка" исправляет ситуацию.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"