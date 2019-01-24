СМИ назвали терактом прогремевший у российского посольства в Дамаске взрыв

Самодельное взрывное устройство, заложенное в машину, взорвалось рядом с российским посольством в Дамаске 24 января.

По информации государственного агентства SANA, произошедшее является терактом. В результате никто не пострадал и не погиб. Рядом с местом взрыва расположено несколько сирийских правительственных организаций, а также российское посольство.

В дипмиссии РФ в Сирии отметили, что представительство работает в штатном режиме.