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Происшествия
24.01.2019 17:07
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«Охота» на девочек и женщин. Чудесное спасение пешехода в ДТП на Измайловском попало на видео

Серьёзное ДТП на Измайловском проспекте, о котором «Фонтанка» уже рассказывала, попало в поле зрения камеры наружного наблюдения. Пешеходу очень повезло: на записи видно, как машина пролетает в считаных сантиметрах от женщины. В машинах травмы получили местная жительница и ребёнок – уже третий раз за день.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Адмиралтейскому району, 24 января около 10:40 на Измайловском проспекте, 9, столкнулись Volkswagen под управлением мужчины 1985 года рождения и Hyundai с мужчиной-водителем на два года младше.

По предварительной версии (и её доказывает видео), «Фольксваген» поворачивал налево с Измайловского на Троицкий проспект, а «Хёндэ» летел прямо по Измайловскому от Фонтанки в сторону Обводного.

«Охота» на девочек и женщин. Чудесное спасение пешехода в ДТП на Измайловском попало на видео

Пострадавший ребёнок – снова девочка, 6-летняя. Она ехала в «Фольксвагене» вместе с мамой и была пристёгнута в бустере. В состоянии средней степени тяжести её доставили в больницу имени Раухфуса. Также травмы средней степени тяжести получила пассажирка «Хёндэ», 78-летняя женщина.

Напомним, сегодня утром на 11-м километре дороги Петродворец – Кейкино, под Петергофом, из-за выезда на встречку смертельные травмы получила 12-летняя девочка, её мать в больнице. Женщина с младенцем пострадали днём в ДТП под Гатчиной: их водитель-таксист тоже выскочил на встречную полосу.

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