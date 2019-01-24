«Не выставляйте диспетчера крайним». После статьи «Фонтанки» депутаты просят главу СК Петербурга пересмотреть дело «Теплосети»

Депутаты Законодательного собрания обратились к руководителю ГСУ СК Петербурга Александру Клаусу с просьбой вмешаться в расследование дела о гибели двух человек при прорыве на Измайловском проспекте. Поводом стала публикация «Его дело – труба» на «Фонтанке».

Как следует из обращения, депутаты просят Клауса проверить обоснованность предъявленного обвинения старшему диспетчеру «Теплосети Санкт-Петербурга» Евгению Емельянову, который сочтен следователями единственно возможным виновником трагедии. Она пришлась на смену сотрудника в ночь на 28 сентября 2018 года.

Депутаты обратили внимание на состояние лопнувшей трубы. Срок ее годности истек в 2017-м, но «Теплосеть» продолжала ее использовать, ссылаясь на техническое освидетельствование компанией «СЭЦ» об отсутствии дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации.

«Мы полагаем, что к столь трагическим последствияv привели не действия диспетчера, а заключение организации о пригодности трубопровода. Оно, безусловно, не снимает ответственности и с внутреннего контроля эксплуатирующей трубопровод организации. Но, по нашему мнению, виновных уместнее искать среди лиц, ответственных за материально-техническое содержание оборудования, а не «выставлять крайним» диспетчера, в должностные обязанности которого входит регулирование давления в трубопроводе», – говорится в письме депутатов.

Обращение к Клаусу подписали представители фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова, Александр Егоров и Алексей Ковалев.