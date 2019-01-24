«Не выставляйте диспетчера крайним». После статьи «Фонтанки» депутаты просят главу СК Петербурга пересмотреть дело «Теплосети»
Депутаты Законодательного собрания обратились к руководителю ГСУ СК Петербурга Александру Клаусу с просьбой вмешаться в расследование дела о гибели двух человек при прорыве на Измайловском проспекте. Поводом стала публикация «Его дело – труба» на «Фонтанке».
Как следует из обращения, депутаты просят Клауса проверить обоснованность предъявленного обвинения старшему диспетчеру «Теплосети Санкт-Петербурга» Евгению Емельянову, который сочтен следователями единственно возможным виновником трагедии. Она пришлась на смену сотрудника в ночь на 28 сентября 2018 года.
Депутаты обратили внимание на состояние лопнувшей трубы. Срок ее годности истек в 2017-м, но «Теплосеть» продолжала ее использовать, ссылаясь на техническое освидетельствование компанией «СЭЦ» об отсутствии дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации.
«Мы полагаем, что к столь трагическим последствияv привели не действия диспетчера, а заключение организации о пригодности трубопровода. Оно, безусловно, не снимает ответственности и с внутреннего контроля эксплуатирующей трубопровод организации. Но, по нашему мнению, виновных уместнее искать среди лиц, ответственных за материально-техническое содержание оборудования, а не «выставлять крайним» диспетчера, в должностные обязанности которого входит регулирование давления в трубопроводе», – говорится в письме депутатов.
Обращение к Клаусу подписали представители фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова, Александр Егоров и Алексей Ковалев.
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Справка:
В ночь на 28 сентября 2018 года при подключении горячего водоснабжения лопнула труба у 20-го дома по Измайловскому проспекту. Около 500 тонн кипятка залили полуподвальное кафе «Типичный Питер» и образовало промоину, в которую провалились автомобили. В кафе нашли тела двух 20-летних посетителей. Следственный комитет возбуждал уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», но переквалифицировал его на статью 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» и 22 января предъявил обвинение диспетчеру Емельянову. По мнению следствия, он неправильно эксплуатировал трубопровод при подаче горячей воды. По данным телеметрии, рабочее давление в трубе не выходило за заданные параметры.