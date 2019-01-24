Президент Венесуэлы попросил помощи у Девы Марии. Разговор с Путиным пока не состоялся

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Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его признали в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.

Противники власти считают, что нынешний глава государства Николас Мадуро незаконно занял этот пост 10 января после переизбрания на второй срок. Акции оппозиции прошли по всей стране, в ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, есть погибшие.

Сам Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Москва выступает против попыток Вашингтона вмешаться в дела Боливарианской Республики и обещает защитить её суверенитет.