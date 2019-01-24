Президент Венесуэлы попросил помощи у Девы Марии. Разговор с Путиным пока не состоялся
Лидер Боливарианской Республики впервые сделал заявление после масштабных акций протеста и фактического установления двоевластия в стране.
«Мы возносим наши молитвы, чтобы покрыть нашу родину духом примирения. Благослови своих сыновей и дочерей, мама. Аминь!» – написал 24 января Николас Мадуро в своем верифицированном твиттер-аккаунте.
Президент Венесуэлы в последние дни пытается заручиться поддержкой, чтобы удержать власть. Его до сих пор признают легитимным главой страны Мексика, Боливия и Куба. Мадуро удалось поговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заручившись поддержкой. За Мадуро вступилась и Россия, однако переговоры Владимира Путина с венесуэльским коллегой пока не состоялись. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что у Мадуро будет шанс лично попросить Путина о помощи.
Справка:
Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его признали в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.
Противники власти считают, что нынешний глава государства Николас Мадуро незаконно занял этот пост 10 января после переизбрания на второй срок. Акции оппозиции прошли по всей стране, в ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, есть погибшие.
Сам Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Москва выступает против попыток Вашингтона вмешаться в дела Боливарианской Республики и обещает защитить её суверенитет.