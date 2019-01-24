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Общество
24.01.2019 16:22
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WP: Российское дело экс-замглавы «Военторга», подозреваемого в выводе миллионов долларов в США, могли закрыть за взятку

Связи и способность влиять на правоохранительные органы в России могли помочь бывшему замглавы «Военторга» Леониду Тейфу избежать уголовного преследования на родине. Об этом заявила американская прокуратура, которая расследует отмывание денег 57-летним россиянином, а также попытку убийства любовника жены. 

«Тейф работает тайно, имеет людей, которые будут выполнять его приказы, <...> обширные средства он использовал  для подкупа иностранных должностных лиц», – говорится в заявлении прокуратуры США, которое цитирует издание The Washington Post. 

Российские правоохранительные органы, как считают в США, смогли раскрыть схему бывшего замглавы «Военторга», однако у него были рычаги, чтобы влиять на следствие. Тейф «подкупил российских чиновников, чтобы они прекратили это расследование», сообщают прокуроры США, не приводя при этом деталей.

Помимо этого, следователям удалось выяснить, что россиянин является гражданином пяти стран, а также владеет недвижимостью в США, Швейцарии и России.

Справка:

Напомним, что о деле Тейфа стало известно в декабря, когда агенты ФБР обыскали его дом в Роли. По версии следствия, всего два года, с 2010-го по 2012-й, потребовались заместителю главы ОАО «Военторг» для того, чтобы разработать «эффективные» коррупционные схемы. Так, в его задачи входил поиск подрядчиков для реализации заказов для российского Министерства обороны. При заключении сделок Тейф якобы требовал платить ему процент с полученных от ведомства денег. Таким способом ему удалось получить 150 миллионов долларов. Деньги он предпочитал брать наличными для того, чтобы потом выводить их из России на зарубежные счета. У четы Тейфов было порядка 70 счетов в 4 американских банках, куда они, используя оффшоры, переправили почти 40 миллионов долларов. На территории Америки, как считают следователи, у супругов был сообщник – российский гражданин из Иллинойса. Помимо этого, в деле фигурирует и один американец по имени Джон Патрик Коттер, который якобы попытался дать взятку в 10 тысяч долларов агенту департамента национальной безопасности США. За эти деньги тот якобы должен был депортировать любовника жены 57-летнего россиянина. В РФ его бы ждала насильственная смерть. Однако все попытки оказались тщетны.

Акционерное общество «Военторг», учредителем которого является Российская Федерация, занимается обеспечением в интересах Минобороны России. Согласно распоряжению 2014 года, за «Военторгом» закреплена роль единственного поставщика имущества вещевой службы для ВС РФ.

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