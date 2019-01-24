WP: Российское дело экс-замглавы «Военторга», подозреваемого в выводе миллионов долларов в США, могли закрыть за взятку

Связи и способность влиять на правоохранительные органы в России могли помочь бывшему замглавы «Военторга» Леониду Тейфу избежать уголовного преследования на родине. Об этом заявила американская прокуратура, которая расследует отмывание денег 57-летним россиянином, а также попытку убийства любовника жены.

«Тейф работает тайно, имеет людей, которые будут выполнять его приказы, <...> обширные средства он использовал для подкупа иностранных должностных лиц», – говорится в заявлении прокуратуры США, которое цитирует издание The Washington Post.

Российские правоохранительные органы, как считают в США, смогли раскрыть схему бывшего замглавы «Военторга», однако у него были рычаги, чтобы влиять на следствие. Тейф «подкупил российских чиновников, чтобы они прекратили это расследование», сообщают прокуроры США, не приводя при этом деталей.

Помимо этого, следователям удалось выяснить, что россиянин является гражданином пяти стран, а также владеет недвижимостью в США, Швейцарии и России.