Новость в картинке: сколько легковушек собрали в России, и в чём заслуга Петербурга

В 2018 году с конвейеров российских автозаводов сошло 1,6 миллиона легковых автомобилей. Это, по данным Росстата, на 15,3% больше результата 2017 года.

Как сообщает 24 января аналитическое агентство «Автостат», такие производители, как Hyundai, Volkswagen, Nissan, поставили рекорды по выпуску автомобилей за год с момента локализации своего производства в России. А петербургский завод «Хёндэ» стал лидером по производству иномарок в стране.