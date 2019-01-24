Швеция обвинила российские самолеты в нарушении воздушного пространства

Три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Швеции. Об этом сообщает сайт вооруженных сил скандинавской страны 24 января.

По данным военных, 19 января российский Ил-20 совершил полет над Балтийском морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27 (по кодификации НАТО Flanker). Самолёты без разрешения зашли в воздушное пространство к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге. Инцидент военные рассматривают как нарушение, о нём сообщили правительству.

Ранее Минобороны России опубликовало ролик с заголовком «Экипаж истребителя Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем». Согласно фабуле, над нейтральными водами Балтики, в опасной близости к госгранице, осуществлял полет без включенного транспондера самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции. На перехват отправился дежурный Су-27. Завидев российский истребитель, иностранец изменил курс, а экипаж вернулся на базу. Дату инцидента Министерство обороны не сообщает, но внимание пользователи Сети обратили на другое: в ролике использованы съемки трех разных самолетов. Во время перехвата пилот сумел не только пересесть с истребителя на бомбардировщик, но и сменить одежду.