Россельхознадзор атаковали хакеры. «Аргус» и «Меркурий» выдержали почти 1,5-часовой натиск

Федеральная государственная система в области ветеринарии (ВетИС) подверглась DDoS-атаке утром 24 января. Хакеры искали бреши в компонентах электронной ветеринарной сертификации, нацелившись на «Аргус» и «Меркурий».

Как сообщает Россельхознадзор, атаку типа DDoS засекли в четверг с 8:05 до 9:25. Хакеры работали адресно и со скоростью 128,2 тысячи пакетов в секунду атаковали сервер, который через веб-интерфейс обеспечивает доступ к двум из тринадцати компонентов ВетИС: «Аргус» и «Меркурий».

Это автоматизированная система для оформления разрешений и контроля перемещений грузов через границу и система электронной сертификации продукции, использование которых с 1 июля 2018 года стало обязательным.

Противодействие было успешным, и затруднений в работе ВетИС не выявлено, заявляют в Россельхознадзоре. Задеть активность хакеров могла разве что отдельных пользователей, но жалобы в службу не поступали.

Это не первый подобный опыт для электронных систем Россельхознадзора. Аналогичный случай зафиксирован в августе прошлого года. Атака на «Меркурий» продолжалась меньше десяти минут, но оказалась прицельнее. Действия хакеров пришлись на начало отгрузки товаров на склады и оформление необходимой документации.