«Победа» требует у ФСБ и Минфина десять тысяч рублей. Иск спровоцировал отряд погранконтроля Внуково

Иск авиакомпании «Победа» к Министерству финансов и Федеральной службе безопасности зарегистрировал Арбитражный суд Москвы 24 января. Сумма исковых требований слегка больше десяти тысяч рублей.

Само исковое заявление в картотеке Арбитражного суда пока не опубликовано, в карточке фигурирует только сумма – 10 740 рублей и 36 копеек. Представители лоукостера сообщили ТАСС, что иск подан к отряду погранконтроля аэропорта Внуково и Минфину.

В конце декабря прошлого года рейсы «Победы» перестали вовремя улетать из базового аэропорта перевозчика Внуково. Причиной этого послужил эпизод, когда лоукостер отказался бесплатно перевозить депортированных граждан. В ответ пограничники потребовали, чтобы пассажиров в шаттлы не сажали до того момента, пока экипаж не поднимется на борт.

Конфликтует «Победа» с ФСБ и в Петербурге. Перевозчик пригрозил вообще перестать летать из Северной столицы, если служба не перестанет требовать досмотра опломбированных отсеков для еды. В таком виде самолеты летают полтора года, однако конфликт зародился лишь к середине января 2019-го.