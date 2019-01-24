Снова выезд на встречку – под Гатчиной. Младенец сидел на руках у матери, хотя кресло было

Ещё одна авария под Петербургом, в которую попали мать с ребёнком. Они живы, но в больнице. Ехали на такси.

Как сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Гатчинскому району Ленинградской области, ДТП произошло 24 января около 14:30 на 43-м километре дороги Стрельна – Кипень – Гатчина, у населённого пункта Сокколово. По предварительной версии, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Creta, за рулём которой находилась женщина 1956 года рождения.

Пострадали пассажиры «Ниссана» (на фотографиях с места ДТП видно, что это такси): ребёнок 2018 года рождения и женщина 1986 года рождения. Оба водителя невредимы.

Ребёнок находился на руках у матери, при том что в такси было детское удерживающее устройство, отмечает «Дорожный инспектор».

Напомним, сегодня в 8:30 на 11-м километре дороги Петродворец – Кейкино, под Петергофом, из-за выезда на встречку погибла 12-летняя девочка. Её мать, водитель, в больнице. 22 января ДТП на 9-м километре той же дороги унесло жизнь 8-летней девочки.