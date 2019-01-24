Управление Налоговой службы по Петербургу возглавил Александр Гнедых. До этого он работал в Карелии и Ленобласти

Врио губернатора Александру Беглову представили нового главу Управления Налоговой службы по Петербургу. Им стал Александр Гнедых.

Как сообщает администрация главы города 24 января, Беглов провел встречу в Смольном с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы Сергеем Аракеловым. Именно он представил Беглову Александра Гнедых. Врио губернатора сообщил, что для развития города необходимо увеличить налоговые поступления в бюджет. «Перед Петербургом стоит амбициозная задача – выйти на 1 триллион рублей», – уточнил он. Сейчас в бюджет 2019 года заложены общие доходы в 580 млрд рублей. На налоги на прибыль и на доходы приходится 447 млрд, на товары — еще 24 млрд, на совокупный доход — 31 млрд, на имущество — 46 млрд.

Александр Гнедых родился в 1965 году. Возглавлял межрайонную инспекцию МНС России № 8 по Белгородской области, инспекцию МНС России по г. Сочи, управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми, по Республике Карелии и по Ленинградской области.

В начале ноября 2018 года стало известно, что свой пост покидает глава УФНС по Петербургу Валентина Корязина. Исполнять ее обязанности остался Алексей Терпигорев. Незадолго до этого прокуратура Петербурга инициировала редкое уголовное дело о халатности в отношении сотрудников налоговой службы города, речь шла о возможном ущербе в 300 млн рублей.