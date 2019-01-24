В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

ПАО «Группа ЛСР»

В Санкт-Петербурге построен второй Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.

Он, как и первый, располагается на территории жилого комплекса «Новая Охта» в Красногвардейском районе города. Возведением этих уникальных проектов в благотворительных целях занимается «Группа ЛСР»­.

Совместный проект «Группы ЛСР» и Санкт-Петербургской Ассоциацией общественных объединений родителей детей инвалидов (ГАООРДИ) отличается от психоневрологического интерната, куда в нашей стране попадают люди с ментальными нарушениями, о которых больше некому заботиться дома. В нем есть удобные комнаты, и с подопечными занимается квалифицированный персонал.

Первый Дом сопровождаемого проживания был открыт в июне 2017 года на территории жилого микрорайона «Новая Охта». Объект дал шанс на самостоятельную жизнь 19 взрослым с инвалидностью в возрасте от 25 до 42 лет. Еще столько же нуждающихся получат такую возможность до конца 2019 года. Новое трехэтажное здание с лифтом общей площадью чуть более 1,3 тыс. кв. м построено между Муринской дорогой и набережной реки Охта. Для каждого жителя Дома предусмотрена своя комната со всеми удобствами и мебелью. В здании также есть помещение для персонала, хранения и мойки колясок, прачечная и прочие удобства. Социальное обслуживание Дома ведет ГАООРДИ, организовавшая 24-часовое сопровождение и уход.

В ближайшее время в новом Доме появится все необходимое для жизни подопечных: идет закупка мебели и оборудования за счет благотворительных средств «Группы ЛСР». В каждой комнате будет кровать, письменный стол, телевизор и шкаф с пантографом – специальным механизмом, который позволяет людям в инвалидных колясках доставать высоко расположенные предметы гардероба. В столовой установят кухонный гарнитур с посудомоечной машиной, холодильником, плитой, а также обеденный стол и кресла для отдыха.

Организация совместного проживания людей с ограниченными возможностями широко распространена в Европе, в частности, в Германии. Дом сопровождаемого проживания в «Новой Охте» – первый опыт подобного типа не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Важность этого проекта для города во время своего недавнего визита отметил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Действующий глава Петербурга подчеркнул, что подобную систему нужно расширять, использовать для устройства бывших воспитанников детских домов и интернатов. Также он подтвердил, что город поможет ГАООРДИ выкупить помещения в соседнем жилом доме «Новой Охты» под трудовые мастерские, где смогут заниматься подопечные Ассоциации.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/