18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-13°C
/ Завтра: -15
$ 66.00р
75.03р
18:01 24.01.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
24.01.2019 15:42
Печать

В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

ПАО «Группа ЛСР»

В Санкт-Петербурге построен второй Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.

Он, как и первый,  располагается на территории жилого комплекса «Новая Охта» в Красногвардейском районе города. Возведением этих уникальных проектов в благотворительных целях занимается «Группа ЛСР»­. 

Совместный проект «Группы ЛСР» и Санкт-Петербургской Ассоциацией общественных объединений родителей детей инвалидов (ГАООРДИ) отличается от психоневрологического интерната, куда в нашей стране попадают люди с ментальными нарушениями, о которых больше некому заботиться дома. В нем есть удобные комнаты, и с подопечными занимается квалифицированный персонал. 

Первый Дом сопровождаемого проживания был открыт в июне 2017 года на территории жилого микрорайона «Новая Охта». Объект дал шанс на самостоятельную жизнь 19 взрослым с инвалидностью в возрасте от 25 до 42 лет. Еще столько же нуждающихся получат такую возможность до конца 2019 года. Новое трехэтажное здание с лифтом общей площадью чуть более 1,3 тыс. кв. м построено между Муринской дорогой и набережной реки Охта. Для каждого жителя Дома предусмотрена своя комната со всеми удобствами и мебелью. В здании также есть помещение для персонала, хранения и мойки колясок, прачечная и прочие удобства. Социальное обслуживание Дома ведет ГАООРДИ, организовавшая 24-часовое сопровождение и уход. 

В ближайшее время в новом Доме появится все необходимое для жизни подопечных: идет закупка мебели и оборудования за счет благотворительных средств «Группы ЛСР». В каждой комнате будет кровать, письменный стол, телевизор и шкаф с пантографом – специальным механизмом, который позволяет людям в инвалидных колясках доставать высоко расположенные предметы гардероба. В столовой установят кухонный гарнитур с посудомоечной машиной, холодильником, плитой, а также обеденный стол и кресла для отдыха. 

Организация совместного проживания людей с ограниченными возможностями широко распространена в Европе, в частности, в Германии. Дом сопровождаемого проживания в «Новой Охте» – первый опыт подобного типа не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Важность этого проекта для города во время своего недавнего визита отметил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Действующий глава Петербурга подчеркнул, что подобную систему нужно расширять, использовать для устройства бывших воспитанников детских домов и интернатов. Также он подтвердил, что город поможет ГАООРДИ выкупить помещения в соседнем жилом доме «Новой Охты» под трудовые мастерские, где смогут заниматься подопечные Ассоциации.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
24.01.2019 15:42

В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

В Санкт-Петербурге построен второй Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.
ГК «Эталон»
24.01.2019 11:19

Группа «Эталон» вывела в продажу новый пул квартир в ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вывела в продажу новый пул квартир в секциях 5-11 жилого комплекса «Эталон на Неве».
ГК «КВС»
24.01.2019 10:38

Лучше один раз увидеть

Компания «КВС» приглашает посетить перед покупкой квартиры демонстрационный этаж в строящихся комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Кирилл и Дарья».
фото предоставлено компанией ООО "Этажи"
23.01.2019 14:47

В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.01.2019 14:43

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд. рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги за 2018 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ). По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы.
Setl City
23.01.2019 13:05

Губернатор Ленобласти открыл новый детский сад в комплексе «GreenЛандия»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор Setl City Илья Еременко 23 января приняли участие в церемонии открытия нового муниципального детского сада в жилом комплексе «GreenЛандия».
ГК «Эталон»
23.01.2019 12:47

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус» по программе «Военная ипотека». Жилой комплекс возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК «КВС»
23.01.2019 11:42

Квартира в ЖК «Крылья – хватай, а то улетит

Компания «КВС» предоставляет уникальную возможность стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Крылья».
«Лидер Групп»
23.01.2019 10:56

Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 1 февраля 2019 года цена квадратного метра будет увеличена в жилых комплексах: VITAMIN, YOGA 2, YOGA 3, «Богатырь 3», «Территория 3». Успейте купить по старой цене.
АО «Строительный трест»
23.01.2019 10:51

В ЖК «Новое Купчино» открылся офис продаж

В январе в составе строящегося жилого комплекса «Новое Купчино» для покупателей недвижимости открыл свои двери офис продаж.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.01.2019 16:09

Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS. Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».
Setl City
22.01.2019 13:44

В 2019 году Setl Group планирует сдать 10 социальных объектов, в том числе 2 школы

В текущем году Setl Group планирует ввести в эксплуатацию 2 школы и 8 детских садов – данные объекты рассчитаны в общей сложности на 2325 мест. Они спроектированы и строятся полностью на средства девелопера.