Бюджета хватит только на молодых. Председатель Новгородской думы объяснила свои слова о 30-летней женщине, которой не нужны деньги

Новгородские власти обеспокоены увеличивающимся возрастом женщин, рожающих первого ребёнка. Закон, предусматривающий выплату в 100 тысяч рублей матерям до 30 лет, направлен на поддержку молодых семей. Об этом «Фонтанке» рассказала председатель регионального парламента Елена Писарева 24 января.

По её словам, средний возраст матери при рождении первого ребенка в Новгородской области приблизился к 29 годам, десять лет назад он составлял 27 лет, в 90-х годах – 25 лет. Власти не хотят, чтобы семьи откладывали появление первенца из-за жилищных проблем.

«Безусловно, материальная поддержка нужна всем, и в 30, и в 40. Но мы хотим поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребёнка из-за того, что сначала хотят «встать на ноги». Но мы обязательно будем работать над тем, чтобы в будущем поддерживать матерей и более старшего возраста. Пока удалось изыскать финансовые возможности для такого варианта поддержки», — сказала Елена Писарева.

Парламентарий отметила, что пока областной бюджет не позволяет повысить размер выплаты, но в дальнейшем региональный капитал «Первый ребёнок» может вырасти.

Накануне депутаты Новгородской областной думы приняли законопроект, который предполагает выдачу ста тысяч рублей на жилье после рождения первого ребенка. Получить его смогут только те женщины, которые родили до 30 лет. Комментируя прописанный в законопроекте возраст будущих мам, председатель парламента Елена Писарева поделилась знанием – после 30 женщина обретает понимание, что деньги ей не нужны, «а нужен малыш, которого она будет любить».