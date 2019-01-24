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Авто
24.01.2019 16:18
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От инуитов через Китай в Европу. «Шкода» назвала свой самый маленький внедорожник в честь «второй кожи»

Skoda 24 января обнародовала имя новой модели – своего самого маленького SUV, о котором мы писали неделю назад. Это Kamiq.

От инуитов через Китай в Европу. «Шкода» назвала свой самый маленький внедорожник в честь «второй кожи»

Он является третьим внедорожником «Шкоды» для европейского рынка после Kodiaq и Karoq. Слово kamiq на языке племени инуитов, живущих в Северной Канаде и Гренландии, означает нечто, подходящее хозяину настолько хорошо, что ощущается как вторая кожа.

Это название соответствует номенклатуре бренда: имена всех моделей Skoda в сегменте SUV начинаются на букву K и оканчиваются на Q. Кадьяк (Кодиак, Kodiak Island) – это остров у южного побережья Аляски, и так же называется обитающий там подвид бурых медведей. По-английски название медведя пишется kodiak, но аборигены алутиик называют его taq uka ’aq, при этом буква q в конце слова традиционно используется в названиях животных, уточняет Skoda. А Karoq образовано из комбинации двух слов того же народа – kaa’raq («автомобиль») и ruq («стрела»).

Компактный внедорожник с именем Kamiq уже был представлен маркой в апреле 2018 года на Пекинском автосалоне. Он также позиционировался как «самый маленький SUV в линейке», но был предназначен исключительно для рынка Китая и являлся совместным продуктом китайского SIAC и Skoda. И вот теперь чехи решили использовать это имя и для Европы.

Неделю назад, публикуя тизер новинки, Skoda в сопроводительном тексте уверяла, что это «совершенно новая модель кроссовера сочетает в себе преимущества внедорожника с маневренностью компактного автомобиля». Из доступной пока информации не ясно, насколько «европейский» Kamiq отличается от китайского собрата.

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