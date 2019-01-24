Как ухаживать за тяжелобольным человеком дома. Фонд «Вера» подготовил памятки и видео-инструкции

Благотворительный фонд «Вера», занимающийся поддержкой хосписов и их пациентов – неизлечимо больных взрослых и детей, подготовил памятки-инструкции по уходу за тяжелобольными людьми на дому. Они доступны на портале «Про Паллиатив».

Памятки по уходу дают практические советы и алгоритмы действий, отвечая на вопросы, которые чаще всего возникают у тех, кто ухаживает за тяжелобольным человеком дома. Например, как деликатно ухаживать за человеком в последние дни, какие слова сказать, а от каких воздержаться, как правильно оборудовать комнату больного и сделать безопасными ванную и туалет и многое другое. Отдельная памятка посвящена питанию, также есть инструкции о том, как человеку поддерживать личную гигиену, не унижая его достоинство и не причиняя боли.

Есть специфические вопросы, актуальные для некоторых категорий пациентов. Например, как правильно ухаживать за гастростомой, трахеостомой или мочевым катетером. Есть и памятка о корректном и безопасном общении с людьми с деменцией.

«При уходе за тяжелобольным человеком бывает трудно уследить за всеми деталями, у родственников или даже сиделок часто не хватает знаний и навыков для того, чтобы сделать процесс ухода более продуманным и комфортным для всех, кто принимает в нём участие. Поэтому мы создали памятки-инструкции», – рассказали в фонде «Вера».

Также в фонде подготовили видео-ролики – короткие базовые инструкции, где специалист наглядно показывает, как, например, переместить лежачего больного в постели или с кровати на стул, как правильно поменять нательное и постельное белье, а также, как правильно поднять с пола упавшего человека.

В фонде «Вера» отмечают, что по оценкам, основанным на данных ВОЗ, в паллиативной помощи в России нуждаются 1,3 млн. человек. При этом профессиональная паллиативная помощь доступна менее чем половине нуждающихся, и очень слабо развита помощь на дому – особенно за пределами Москвы. Это значит, что тысячи семей по всей стране ежедневно сталкиваются с вопросами о том, как организовать комфортное пребывание дома своего болеющего близкого. Данные памятки пригодятся как специалистам, работающим с тяжелобольными людьми, так и родственникам пациентов.

Памятки и видеоинструкции доступны на портале «Про Паллиатив» постоянно. Каждую памятку можно скачать и распечатать.

Напомним, в 2018 году фонд «Вера» перезапустил портал «Про Паллиатив» – теперь всю необходимую информацию о паллиативной помощи можно узнать в одном месте. Портал адресован пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи, их родственникам, а также ухаживающим за неизлечимо больными людьми – медсестрам, сиделкам и врачам.