Мороз снова крепчает. Петербургу обещают туман и похолодание, в Ленобласти — до минус 28

Морозная погода продержится в Петербурге как минимум до последних январских выходных. Мёрзнуть предстоит в основном ночами, а утром дискомфорта горожанам добавит туман.

Как сообщают в Северо-Западном Гидрометцентре, в ночь на 25 января столбик термометра опустится до -20, а местами и -23 градусов. В Ленинградской области ночи ожидаются ещё холоднее — до субботы жителей предупреждают о -28.

Пятничное утро начнётся со слабого тумана и гололедицы, говорят в городском управлении МЧС. Однако уже к обеду по улице станет комфортнее: туман рассеется, температура поднимется до -14 при слабом юго-восточном ветре.

Снежный апокалипсис, как ожидают синоптики, возьмёт небольшую паузу, чтобы в выходные вернуться с новыми силами.