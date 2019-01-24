«Метрострою» дали шанс достроить коричневую линию метро. Смольный приостановил разрыв контракта

Процесс расторжения контракта по Красносельско-Калининской линии был приостановлен, «Метрострою» дана возможность активизировать работу. Об этом «Фонтанке» 24 января сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

«Если отставание от производственной программы достигнет критических пределов, как по Фрунзенскому радиусу и Лахтинско-Правобережной линии, то контракт также будет расторгнут», – уточнили в КРТИ. Напомним, что, по последним данным, коричневая отстала на год.

Напомним, ранее комитет по градостроительству и архитектуре распорядился разработать проект планировки территории для размещения станций Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» (на картах отмечена как «Юго-Западная») до станции «Обводный канал – 2» . При этом первый участок Красносельско-Калининской линии — от «Юго-Западной» до «Путиловской» уже строится. Согласно официальной схеме развития петербургского метрополитена станции откроются в промежуток с 2020 по 2022 год, однако создание подземки идет с годичным отставанием от графика. Еще четыре станции из распоряжения КГА – «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Обводный канал – 2» планируется открыть в 2026 – 2027 годах.