«Метрострою» дали шанс достроить коричневую линию метро. Смольный приостановил разрыв контракта
Процесс расторжения контракта по Красносельско-Калининской линии был приостановлен, «Метрострою» дана возможность активизировать работу. Об этом «Фонтанке» 24 января сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
«Если отставание от производственной программы достигнет критических пределов, как по Фрунзенскому радиусу и Лахтинско-Правобережной линии, то контракт также будет расторгнут», – уточнили в КРТИ. Напомним, что, по последним данным, коричневая отстала на год.
Напомним, ранее комитет по градостроительству и архитектуре распорядился разработать проект планировки территории для размещения станций Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» (на картах отмечена как «Юго-Западная») до станции «Обводный канал – 2» . При этом первый участок Красносельско-Калининской линии — от «Юго-Западной» до «Путиловской» уже строится. Согласно официальной схеме развития петербургского метрополитена станции откроются в промежуток с 2020 по 2022 год, однако создание подземки идет с годичным отставанием от графика. Еще четыре станции из распоряжения КГА – «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Обводный канал – 2» планируется открыть в 2026 – 2027 годах.
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Справка:
Напомним, что 21 января городские власти заявили о расторжении всех госконтрактов с «Метростроем» на создание петербургской подземки. По соглашению с городскими властями компания вела строительство фиолетовой («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»), оранжевой («Театральная», «Горная») и коричневой («Юго-Западная», «Путиловская») линий метро. Также не закрытым был контракт на создание «Новокрестовской» и «Беговой», которые работают с 26 мая 2018 года. Пока что из 4 контрактов официально разорвано 3.