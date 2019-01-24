Пусть еще посидит. Бывшему замминистра культуры Пирумову добавили срок за «дело реставраторов»

Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову за хищение 164 млн рублей при реставрации охраняемых объектов. Возвращать его в СИЗО не придется, так как экс-чиновник арестован по делу Эрмитажа.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Федор Куприянов, 24 января Мосгорсуд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и изменил приговор Дорогомиловского суда, наказавшего Пирумова полутора годами колонии за пять эпизодов мошеннического хищения бюджетных средств и освободившего его из-под стражи в связи с отбытием наказания, так как в СИЗО он находился с 15 марта 2016 года по 8 октября 2017-го. Мосгорсуд назначил три года колонии и штраф 1 млн рублей.

Пересмотра приговора прокуратура добивалась через Верховный суд, сочтя его чрезмерно мягким. Также у представителя обвинения «вызывала умиление» позиция Министерства культуры, готового чуть ли не вернуть Пирумова на работу.

По делу реставраторов бывшему чиновнику осталось сидеть около полугода. Он находится в СИЗО по эпизоду, связанному с хищением 450 млн рублей на строительстве фондохранилища Эрмитажа. На свободе Пирумов пробыл с октября 2017 года по май 2018-го.

Контракт на строительство фондохранилища на Заусадебной улице в Петербурге стоимостью 3,6 млрд рублей Эрмитаж заключил в 2015 году. Подрядчик «Мехстройтранс» получил миллиард аванса и исчез. Он входил в группу компаний «Роспан», фактическим руководителем которой был Никита Колесников. Бизнесмен, как и Пирумов, привлечен по делу Эрмитажа в качестве обвиняемого.