Народное интервью: задайте вопрос Леониду Агутину

В марте этого года певец привезет в Петербург свою большую юбилейную программу «Агутин 50». А пока время песен не наступило — можно поговорить. «Фонтанка.ру» предлагает читателям присылать вопросы, которые они хотели бы задать артисту.

Фото предоставлено корпорацией PMI

Автор самого интересного вопроса — отправится на концерт Агутина, а ответы музыканта будут опубликованы на нашем сайте. После премодерации редакция соберет вопросы и передаст их Леониду. Певец лично выберет наиболее интересный, и корпорация PMI вручит читателю, который его придумал, приглашение на два лица на концерт в БКЗ «Октябрьский». О времени и месте его получения победителя уведомит по электронной почте или телефону корпорация PMI.

Правила предоставления вопросов:

1. Пришлите 1–2 вопроса через форму, которая находится на этой странице (ниже). Длина всего текста не должна превышать 250 символов с пробелами*. Не допускается использование грубой лексики, оскорблений и т.д.

2. Присылать вопросы можно с 24 января по 27 января 2019 года (включительно).

3. Просим правильно указывать все ваши данные: адрес электронной почты, номера телефона, чтобы с вами могли связаться*.

Пришли свой вопрос

Программу «Агутин 50» певец впервые представил в ноябре 2018 года в Москве, выбрав в качестве площадки спорткомплекс «Олимпийский». Это были впечатляющие четыре часа живой музыки. Вместе с Леонидом на сцену выходили российские и зарубежные музыканты, в том числе американский джазовый гитарист Ал Ди Меола, с которым Агутин выпустил успешную совместную пластинку в 2005-ом.

В Петербурге юбилейное шоу можно будет увидеть 2 и 3 марта в БКЗ «Октябрьский». Затем артист с командой продолжат свой российский тур концертами в северных городах и на Урале, вернутся в Москву (на этот раз — в Крокус Сити Холл) и завершат весенние гастроли Оренбургом и Уфой.

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Материал подготовлен специально для корпорации PMI.