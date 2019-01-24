Грузовик на севере Петербурга сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

Скорости были небольшие, в отличие от травм. Жизнь и здоровье пострадавшей спасают врачи.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 24 января в 12:25 на проспекте Художников, 43/14, у пересечения с Сиреневым бульваром. По предварительной информации, 41-летний мужчина на грузовике Isuzu при движении задним ходом совершил наезд на 67-летнюю женщину.

Пенсионерка госпитализирована в тяжёлом состоянии. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

По статистике, пешеходы составляют треть, если не половину всех пострадавших в ДТП. На прошлой неделе в Петербурге случилось множество серьёзных аварий с пешеходами, в том числе детьми; были и жертвы.