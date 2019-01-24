Центробанк запускает сервис по переводу денег по номеру телефона. Он составит конкуренцию Сбербанку

Центральный банк России объявил, что 28 января запустит систему быстрых платежей. Переводить деньги можно будет между любыми банками и счетами, в том числе по номеру телефона. Главным конкурентом новой системы станет Сбербанк.

Максимальный размер одного перевода — 600 тысяч рублей. В первый год система будет для банков бесплатной. А с 2020-го для них введут комиссию — от 1 до 6 рублей за перевод. Тарифы непосредственно для населения установят сами банкиры, пишет 24 января РБК. Переводы сначала можно будет делать только в адрес других физлиц. Но со второго полугодия 2019-го появится и возможность платить юрлицам и госорганам.

На первом этапе с новинкой будут работать ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». Еще 40 банков могут подключиться в ближайшее время.