Россия стала лидером по числу проигранных дел в ЕСПЧ

Больше всего решений Европейского суда по правам человека в 2018 году было принято против России. Такие данные приведены в опубликованной 24 января статистике.

«Больше всего решений, в которых суд признал хотя бы одно нарушение Европейской конвенции по правам человека, принято против следующих государств: Россия (238 решений), Турция (140), Украина (86), Румыния (71) и Венгрия (35)», – сообщается в заявлении суда.

Кроме этого, большинство находящихся на рассмотрении ЕСПЧ дел также касаются России (на нее приходится почти пятая часть). Далее идут: Румыния (15,1%), Украина (12,9%), Турция (12,6%) и Италия (7,2%).

За 2018 год суд в Страсбурге рассмотрел почти 56 тысяч заявлений, среди которых были дела Алексея Навального, российских представителей ЛГБТ, первого осужденного за комментарий в Интернете россиянина и Pussy Riot.