За подготовку терактов в Петербурге приговорили геймеров-шахидов. Они планировали взорвать «Галерею» и «Академпарк»

Московский окружной военный суд признал группу из 11 человек виновной в подготовке терактов в Петербурге и столице и незаконном обороте оружия. Они получили до восемнадцати лет колонии за намерение взорвать торговые центры «Галерея» и «Академпарк».

О приговоре членам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ сообщает 24 января ФСБ. Решение судья Сергей Бровко огласил накануне, следует из карточки уголовного дела.

По информации ФСБ, выходцы из среднеазиатских республик разбились на две ячейки и планировали совершить теракты и массовые убийства в Петербурге и Москве.

«Все акции они рассчитывали снимать на видео для дальнейшего размещения на подконтрольных им ресурсах в сети Интернет», – говорится в сообщении контрразведки.

Подозреваемых, граждан Киргизии и Узбекистана, задержали 12 ноября 2016 года. В Петербурге они жили на улице Софьи Ковалевской, часто гостили в диско-баре Rex на улице Дыбенко, увлекались компьютерными играми, вели безобидные страницы в соцсетях. Цели для терактов они выбирали хаотично — после ссоры с посетителями бара хотели взорвать бомбу там, их намерение поменял конфликт в «Академпарке», а на следующий день они решили въехать на «Газели» в «Галерею».

Инфантильность подсудимых не повлияла на сроки наказания. Шесть человек — Давронбек Вахидов, Марданбек Вахидов, Толипжан Мирзажанов и граждане Исроилжонов, Торакулов и Эсанбаев — признаны виновными в приготовлении к терактам, они получили от 14 до 18 лет. Остальные — Иномжан Расулиллаев, Фазлиддин Кодиров, Бехруз Махмудов, Махаммаджон Фахридин и Умаров — по шесть лет лишения свободы.