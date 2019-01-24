Мятые фуры и грузовик в кювете: «Кола» перекрыта из-за массового ДТП

Движение по федеральной автодороге Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) перекрыто из-за ДТП между Дусьево и поворотом на Назию – это двухполосный участок дороги. В обе стороны стоят пробки, превышающие 8 километров.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 января около 13 часов на 76-м километре трассы, около деревни Никольское Кировского района Ленинградской области, по предварительной информации, столкнулись два грузовых и два легковых транспортных средства. Движение пришлось перекрыть.

«Представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, выехали на место происшествия. Проезжая часть в месте столкновения была обработана противогололедными материалами», – отмечается в сообщении.

Скорая с сиреной и мигалкой промчалась в 13:58, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» автомобилисты, стоящие в пробке. По словам Павла, аварий там как минимум две, вторая – из пяти машин. Среди участников он заметил фуру и такси. Также на его фотографиях вторая фура – с мятым тентом, грузовик, лежащий на боку в кювете, и «Рено Кангу» между двух большегрузов – являются ли последние три автомобиля участниками ДТП, непонятно.

Напомним, 22 января на трассе «Кола» произошли две серьёзные аварии, обе из-за выезда на встречную полосу. На следующее утро по той же причине на дороге Вологда – Новая Ладога, отходящей как раз от «Колы», столкнулись четыре машины, движение тоже закрывали.