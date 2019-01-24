«Выкинули за дверь, как ненужный хлам». Метростроители подготовили послание Беглову

Из-за очередной задержки с выплатами зарплаты рабочие компании «Метрострой», ее «дочек» и подрядных организаций подготовили письмо к врио губернатора Петербурга Александру Беглову и сейчас собирают под ним подписи. Ожидается, что под коллективным обращением подпишутся более полутора тысяч человек. На 24 января их число измеряется сотнями. «Фонтанка» ознакомилась с текстом послания, которое завтра будет передано в Смольный.

Рабочие пишут, что после новостей о разрыве всех контрактов между Смольным и «Метростроем» прошло совещание, в ходе которого представители компании задали чиновникам из комитета по развитию транспортной инфраструктуры вопрос о дате выдачи зарплат за декабрь, но какого-то определенного ответа не получили.

«Получается, что при принятии решения о расторжении контрактов никто из городских чиновников даже не задумался о том, когда и как будет выплачена зарплата, уже наработанная к моменту расторжения. В целом даже не понятен механизм, как мы можем её получить в сложившейся ситуации, – пишут метростроители. – Для того чтобы приостановить работы по сооружению метро на какое-то время и не создать аварийную ситуацию, на объектах необходимо выполнить ряд работ по закреплению выработок, для чего работы должны быть продолжены в течение какого-то периода. Как мы можем работать дальше, если нет понимания, когда получим зарплату даже за выполненные работы?»

Рабочие вспоминают, что в декабре задолженность по зарплате удалось получить только после того, как к вопросу подключился вице-губернатор Николай Бондаренко. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как чиновник встречался с метростроителями. В итоге он и председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин смогли организовать процесс перечисления денег большинству из них до Нового года.

В послании отмечается, что после сложных событий декабря метростроители откликнулись на звучавшие тогда призывы городских властей и продолжили работать в сложных условиях нехватки необходимых материалов, спецодежды и механизмов.

«И вот теперь, объявив о расторжении действующих контрактов на строительство метро в Санкт-Петербурге, представители заказчика не только не знают сроков и механизма выплаты заработной платы за предыдущий период, но и не могут указать, когда строительство объектов продолжится по контрактам с новыми генподрядчиками, будем ли привлечены к ним мы, метростроевцы Санкт-Петербурга, а если будем, то когда, на каких условиях, кто станет нашим работодателем и т. д. Нас просто поставили перед фактом, а по сути — выкинули за дверь, как ненужный хлам. А ведь у каждого из нас есть семьи, дети, родители-пенсионеры, кормильцами которых являемся мы, метростроевцы!» – пишут рабочие.

Вывод следует простой: чиновники, готовившие и принимавшие решение о расторжении существующих контрактов по строительству метро, не задумывались ни о том, что будет завтра, ни о судьбах многотысячного коллектива, ни об обеспечении безостановочного продолжения строительства метро, а решали совсем другие задачи, – уверены авторы письма.

Просьба у метростроителей к Александру Беглову простая: разобраться в ситуации, принять меры для выдачи зарплат и привлечь трудовые коллективы к будущему строительству метро. Послание планируется доставить в Смольный 25 января. Как уверяет собеседник «Фонтанки» из числа рабочих, в случае медленного реагирования или игнорирования письма метростроителей к Беглову, люди готовы к «походу» на Смольный с касками.

В КРТИ «Фонтанке» сообщили, что держат вопрос с выплатами зарплат рабочим на контроле и готовы переводить деньги в «ручном режиме», как это происходило в конце декабря. Стоит отметить, что компания «Метрострой» является самостоятельным хозяйствующим субъектом, никак юридически не зависящим от комитета.