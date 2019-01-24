Дома у мэра Нефтеюганска нашли залежи рублей и долларов. В городской администрации продолжают травить грызунов

Объявление о борьбе с грызунами появилось на дверях здания, в котором располагаются администрация и дума Нефтеюганска. Процесс дератизации совпал с обысками 24 января.

«Внимание! 24.01.2019 учреждение закрыто в связи с дератизационной обработкой», — цитирует послание Znak.com.

Официально сотрудники мэрии и аппарата думы Нефтеюганска не стали комментировать происходящее. По неофициальной версии, здание администрации оградили от свободного доступа из-за обысков, которые проводят сотрудники ФСБ и СКР.

Ранее СМИ сообщили о задержании мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева. По данным https://t.me/GBregion телеграм-канала «ГБ Регионы», дома у градоначальника нашли более 70 тысяч долларов и почти 6 млн рублей, а также несколько незарегистрированных охотничьих ружей. Кроме статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), Дегтяреву могут предъявить обвинение по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»). Официального подтверждения данной информации нет.

Как утверждали анонимные источники, показания на своего руководителя дал 29-летний заммэра Павел Прокопович, который пришел в администрацию в 2017 году. Причиной мероприятий могут быть сделки, совершенные в 2016 году между администрацией Нефтеюганска и ООО «Технологии современного управления» по продаже двух земельных участков.