А что пахнет – так это одеколон такой. Спешившего на службу священника заподозрили в «пьяной езде»

В Подмосковье полицейские остановили на дороге священника и по запаху заподозрили, что он нетрезв. Батюшка утверждал, что не пил уже два дня, но пройти медосвидетельствование все же отказался.

Как сообщает 24 января «Московский комсомолец», около 8 часов утра 22 января на дороге Чехов – Попово инспекторы ГИБДД остановили Volkswagen Polo. За рулем был 47-летний клирик Зачатьевского храма в Чехове протоиерей Олег, он торопился на церковную службу. Когда священник вышел из машины, полицейские заявили, что от него пахнет алкоголем, и попросили дунуть в трубочку.

Батюшка рассказал, что 20 января, в день церковного праздника, выпил несколько рюмок, но на следующий день много ездил на машине, а за руль садится только в трезвом виде.

«Не отказал себе в рюмочке-другой. Так ведь праздник же!» – цитирует слова протоиерея «Бизнес-газета». За запах алкоголя, по его словам, инспекторы могли принять запах мужского одеколона, которым он пользуется.

Тем не менее пройти медосвидетельствование на алкоголь священник отказался. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним недавнюю громкую историю с участием другого священнослужителя, тоже нетрезвого. В ДТП в Великих Луках серьезно пострадала женщина. По предварительной версии, пьяный монах на Toyota Camry выехал на встречку и столкнулся с Daewoo Nexia. Позднее митрополит Псковский и Порховский Тихон принес пострадавшей извинения.