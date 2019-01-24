Высший пилотаж. Во время перехвата шведского разведчика летчик ВКС России успел переодеться и дважды сменить самолет

Пересадку с истребителя на бомбардировщик продемонстрировал личный состав Воздушно-космических сил. «Пилот СУ-27 пересел в воздухе на самолёт противника и посадил... Вот это я называю высший пилотаж», – комментируют интернет-пользователи эквилибристику в зарисовке madе in Минобороны.

Видеоролик опубликован на сайте военного ведомства 24 января. Он сопровождает сообщение с заголовком «Экипаж истребителя Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем». Согласно фабуле, над нейтральными водами Балтики, в опасной близости к госгранице, противовоздушная оборона зафиксировала объект.

На перехват отправился дежурный Су-27, неизвестное он идентифицировал как «самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера». Завидев российский истребитель, иностранец изменил курс, а экипаж вернулся на базу.

Дату инцидента министерство обороны не сообщает, но внимание пользователи Сети обратили на другое: в ролике использованы съемки трех разных самолетов. Так, летчик садится в одноместный Су-27, на нем оранжевый комбинезон. В воздухе он управляет самолетом с двухместной кабиной, а приземляется на Су-24.

Во время перехвата пилот сумел не только пересесть с истребителя на бомбардировщик, но и сменить одежду: в одном из фрагментов отчетливо видно, что военнослужащий не в оранжевом, а в синем. Неловкий монтаж настолько возмутил пользователей Сети, что в своих комментариях они не обращают внимания на мелочи вроде стремительно меняющихся времен года.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны на звонки «Фонтанки» не ответили.