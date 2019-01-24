На Сестрорецком хлебозаводе продукцию хранили в грязных лотках по соседству с тараканами

Насекомых нашли в цехах Сестрорецкого хлебозавода. Производство сдобы проходило под наблюдением тараканов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга 24 января.

Сотрудники ведомства вместе с коллегами из Роспотребнадзора посетили предприятие после жалоб горожан в Интернете. Санитарно-эпидемиологическая обстановка оказалась далека от идеальной. Хлеб производят в стенах без косметического ремонта, хранится продукция в грязных лотках на полу. Помещения облюбовали тараканы.

«Защита производственного помещения от проникновения грызунов и насекомых произведена ненадлежащим образом, условия хранения используемого сырья не соблюдаются – для приготовления теста используется продукция без указания сроков годности и условий хранения», — пояснили в пресс-службе.

Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений, а также возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Материалы направлены в Роспотребнадзор для рассмотрения по существу.