«Зенит» сбил цену на украинского защитника. Ракицкий может появиться в Петербурге уже в ближайшее время

Футбольный клуб «Зенит» окончательно договорился с «Шахтером» о переходе 29-летнего центрального защитника Ярослава Ракицкого. Как сообщает 23 января «Спорт-Экспресс», в ближайшие дни о трансфере будет объявлено официально.

Петербургской команде удалось существенно сбить стоимость игрока. Вместо запрашиваемых украинцами 14 миллионов евро сине-бело-голубые заплатят около 10 плюс возможный бонус 2 миллиона евро за различные достижения Ракицкого. Его зарплата составит около 2,5 млн евро в год.

Ракицкий всю свою профессиональную карьеру, которая началась в 2009 году, провел в «Шахтере». На его счету 209 матчей за команду и 9 голов. В составе «Шахтера» Ярослав шесть раз выигрывал чемпионат Украины (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17). За сборную Украины Ракицкий провел 54 матча, в которых забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может покинуть центральный защитник Бранислав Иванович. Сербскому футболисту предлагают очень большую зарплату в Саудовской Аравии.