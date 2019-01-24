Госдума в первом чтении согласилась наказывать за фейковые новости и неуважение к власти

Депутаты Государственной думы поддержали резонансные законопроекты сенатора Андрея Клишаса в первом чтении 24 января. Положительные отзывы на них из правительства пришли буквально ночью.

За принятие пакета законопроектов высказались 336 депутатов, 44 были против, и лишь один воздержался. Одобрить инициативу сегодня позволил оперативный ответ из кабмина – положительный отзыв пришел ночью.

Если закон будет принят, то за публикацию «фейковых новостей» в КоАП пропишут штраф. Fake news могут приравнять к призывам к массовым беспорядкам, страницы с ними в таком случае без решения суда будет блокировать Роскомнадзор.

Запретить публикацию в СМИ и Интернете фейковых новостей и наказывать за явное неуважение к власти предложили сенатор Андрей Клишас в соавторстве с членом Совета Федерации Людмилой Боковой и депутатом Дмитрием Вяткиным.