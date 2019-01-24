Политический кризис в Венесуэле обвалил акции «Роснефти»

Котировки госкорпорации «Роснефть» упали до показателей месячной давности на Московской бирже 24 января. Рынок отреагировал на нестабильность в Венесуэле, с которой у компании есть нефтяные проекты.

По данным на 13:10 четверга, за ПАО НК «Роснефть» дают 409,45 рубля за акцию, минимум сделок составил 409,25. Таким образом, стоимость ценных бумаг компании откатилась к показателям месячной давности.

«Роснефть» реализует в Венесуэле пять проектов по разведке и добыче нефти. По мнению экспертов, добыча «чёрного золота», вероятно, из-за политического кризиса продолжит падение до уровня в 1 миллион баррелей в сутки, пишет РИА Новости. Кроме того, в случае неблагоприятного развития событий «Роснефть» может недополучить предоплату, которая еще не была ей возвращена в объеме около 3 млрд долларов, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.