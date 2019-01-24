Население России сократилось из-за женщин в детородном возрасте. Их недостает

В министерстве труда сокращение населения России впервые за 10 лет объяснили демографическими провалами в 40-е и 90-е годы. Убыль произошла из-за нехватки женщин фертильного возраста.

Об этом 24 января ТАСС рассказали в пресс-службе Минтруда. Если негативная тенденция сохранится, для повышения рождаемости будут приняты дополнительные меры. Однако основным резервом для положительной динамики служит снижение смертности.

Ранее сообщалось, что население России в 2018 году сократилось впервые за десять лет. Людей стало меньше на 86 тысяч.

Глава новгородского парламента после принятия закона о материальной поддержке семей, в которых появился первый ребенок, заявила, что женщинам старше 30 деньги не нужны.