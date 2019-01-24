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24.01.2019 13:55
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Дмитрия Михальченко просят арестовать по делу о преступном сообществе. Он обвиняется в хищениях на строительстве объектов ФСО

В Басманный суд Москвы днем 24 января доставлен петербургский предприниматель Дмитрий Михальченко. Следственный комитет заявил ходатайство об аресте по делу о преступном сообществе, созданном якобы для миллиардных хищений по линии ФСО.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Басманного суда, Михальченко в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела, содержащего обвинение по части 3 статьи 210 УК «Создание преступного сообщества или участие в нем, совершенное с использованием служебного положения» и части 4 статьи 160 УК «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

«Следствие просит заключить Михальченко под стражу до 21 марта 2019 года, – уточнили в пресс-службе. – Судебное заседание пока не началось». Статья о преступном сообществе предусматривает лишение свободы до 20 лет, о растрате — до 10.

Уголовное дело по 210-й возбуждено в марте 2017 года, по нему были задержаны давние партнеры Михальченко — бывший глава подведомственного ФСО предприятия «Атэкс» Андрей Каминов и его заместитель Станислав Кюнер, руководитель компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, владелец «Стройкомплекта» Дмитрий Торчинский и его компаньон Сергей Литвинов. По мнению следствия, сообщество нацеливалось на хищение денежных средств, выделенных на обустройство резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево и ремонт государственных дач «Воробьевы горы». Ущерб к лету 2018 года оценивался в 1,5 млрд рублей. Андрей Каминов обращался в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства исчезновения 30 тысяч долларов и 500 тысяч рублей после обыска, проведенного следователями того же СКР и ФСБ.

В августе 2018 года стало известно, что обвинение также предъявлено генерал-лейтенанту ФСО Игорю Васильеву. Ему вменяется растрата на госконтрактах с участием структур, близких Михальченко. Васильев занимал должность руководителя Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО), входил в научный совет при Совете безопасности России и военно-промышленной комиссии. Является кандидатом технических наук, автор научной статьи о грамотной трате денежных средств при госзакупках.

Дмитрий Михальченко находится под стражей с марта 2016 года по первому делу, о контрабанде алкоголя. 28 декабря 2018 года Басманный суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима, приговор обжалован Генпрокуратурой. В связи с новыми правилами исчисления сроков содержания в СИЗО (полтора дня за день колонии), его наказание почти исчерпано. К настоящему времени он отбыл 4 года 3 месяца. По новому делу срок содержания под стражей будет исчисляться с нуля.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Дмитрий Михальченко — бывший владелец холдинга «Форум», еще недавно входил в список петербургских миллиардеров. Его ключевыми активами считались порт Бронка, Единый центр документов, рестораны и строительный гигант «Балтстрой», выполнявший господряды по линии Минкульта. Тесные отношения с ФСО у компаний Михальченко сложились после того, как его соратник Каминов в 2010 году возглавил «Атэкс». Основные активы экс-миллиардера перешли семьям генералов Евгения Мурова и Николая Негодова, которые помогали Михальченко вырасти в бизнесмена.

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