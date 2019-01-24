В Кремле не исключили телефонного разговора Путина и Мадуро об «узурпации власти в Венесуэле»

Политический кризис в Венесуэле, в результате которого оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, в Кремле считают «противоречащим и нарушающим основы и принципы международного права». Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина.

«Обеспокоены заявлениями, которые не исключают вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы. Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия. Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными», – цитирует 24 января Дмитрия Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что у руководства России сложились хорошие отношения с администрацией Николаса Мадуро.

«Каракас важный экономический партнер для России, в декабре Мадуро был с визитом в Москве. У него состоялись весьма обстоятельные переговоры с Путиным, где произошла сверка часов по всему спектру областей сотрудничества», – рассказал пресс-секретарь, не исключив, что лидеры двух стран могут провести и телефонные переговоры. Если такой разговор состоится, то Песков пообещал СМИ рассказать об его итогах.