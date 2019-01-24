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Власть
24.01.2019 13:41
Печать

Не учли инфляцию. Бюджет Петербурга недополучил более 3 млрд рублей при проведении торгов по наружной рекламе

Комитет по печати и его подведомственные организации «Городской центр рекламы и праздничного оформления» и «Городская реклама и информация» допустили более 540 нарушений на общую сумму не менее 4,1 млрд рублей. Такой вывод сделала Контрольно-счетная палата (КСП) по итогам проверки работы ведомств в 2014-2018 годах.

Наиболее крупную потерю — на 3,1 млрд рублей — бюджет Северной столицы понес во время торгов по наружной рекламе, считают в КСП. Так, начальная цена лотов на право 10-летней аренды мест для билбордов была сформирована без учета инфляционных рисков. По итогам конкурса был заключен 21 договор на общую сумму 9,7 млрд рублей. Но если бы комитет по печати заложил прогноз по инфляции, бюджет мог бы получить на 3,1 млрд рублей больше. 

Глава комитета по печати Сергей Серезлеев не согласился с претензиями КСП. По его словам, изначально пункт о корректировке на инфляцию был в конкурсной документации, но его исключили оттуда по настоянию Федеральной антимонопольной службы.

Также КСП указала, что комитет и подконтрольные ему учреждения не всегда эффективно использовали свои средства. Например, получили склад для хранения демонтированных рекламных конструкций в субаренду, тогда как прямая аренда у собственника обошлась бы на 1,9 млн рублей дешевле. В 2014-2017 годах комитет выделил 700 тысяч рублей ГКУ «ГРИ» на оплату услуг по сканированию и сохранению листов документов, а также внесению данных в различные информационные системы. Но аналогичные должностные обязанности возложены на самих сотрудников учреждения.

Кроме того, комитет по печати выделил ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» 6,9 миллиона рублей на организацию навигации в рамках чемпионата мира по футболу в 2018  году. Но такая деятельность уставом этого учреждения не предусмотрена.

По словам Сергея Серезлеева, комитет уже разработал план устранения выявленных недостатков.

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