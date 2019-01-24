Бывший гендиректор Nissan и Mitsubishi покинул и пост главы Renault. Он находится в японской тюрьме

Экс-глава компаний Nissan и Mitsubishi Motors Карлос Гон, арестованный в Японии по обвинению в уклонении от уплаты налогов, покинул и пост гендиректора Renault. В тюрьме топ-менеджер находится с ноября 2018 года.

Как рассказал в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, 64-летний Карлос Гон подал в отставку, а пост гендиректора компании займет Тьерри Боллор. Новым председателем совета директоров Renault станет бывший глава фирмы Michelin Жан-Доминик Сенар, пишет 24 января Autonews.

Карлос Гон был арестован в Японии 19 ноября минувшего года по сообщениям анонимного осведомителя внутри автомобильного концерна. Обвинение считает, что он уклонялся от налогов, умышленно искажая информацию о размере собственных выплат. Вместе с ним был задержан и его советник Грег Келли.

22 ноября Гона отправили в отставку с поста председателя совета директоров Nissan Motor Co., а затем и компании Mitsubishi. Пост главы Renault он при этом сохранил.

В январе 2019 года токийский суд отказался выпустить Гона под залог. Супруга топ-менеджера заявила, что ее мужа содержат в чрезвычайно суровых условиях, и обратилась в правозащитную организацию Human Rights Watch с просьбой «пролить свет на жестокое обращение» с ним.