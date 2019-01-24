Бывший премьер Шотландии, ведущий Russia Today арестован за сексуальные домогательства

Один из известнейших сторонников независимости Шотландии, бывший премьер-министр страны, сотрудник Russia Today Алекс Салмонд предстанет перед судом из-за секс-скандала, который стоил ему поста в партии.

«Ведущий политического шоу на нашем канале, бывший глава Шотландии Алекс Салмонд только что АРЕСТОВАН», – написала 24 января в своем telegram-канале глава RT Маргарита Симоньян, сопроводив сообщение большим количеством восклицательных знаков.

Британская полиция подтвердила газете The Guardian, что 64-летний мужчина был арестован. Ему предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах после заявления двух коллег-женщин.

Дело Салмонда началось в прошлом году, когда две работницы шотландской администрации заявили, что в 2013 году подверглись сексуальным домогательствам со стороны политика. Бывший первый министр отверг все обвинения. В своем комментарии на RT, где он с 2017 года ведет собственное шоу, Салмонд рассказал, что правоохранительные органы не дали ему ознакомиться с уликами. Он отметил, что ему пришлось уйти из партии, которую он возглавлял почти два десятилетия.

Секс-скандал разгорелся на фоне планов провести референдум о независимости Шотландии, который был запланирован на период с осени 2018-го до весны 2019-го. Однако сторонники этой идеи не смогли заручиться поддержкой шотландского парламента. Первый референдум состоялся еще в 2014 году, когда Салмонд занимал пост первого министра Шотландии или, другими словами, главы правительства. Тогда шотландцы с перевесом в 10% голосов решили остаться в составе Соединенного королевства.