Подготовкой к параду военные сломали «шаблон пробок». А машины бьются как всегда

В Петербурге по-прежнему «красные» 7 баллов. Для полуденно-обеденных часов это аномально много (на 2-3 балла выше обычного) и бывает разве что в предпраздничные дни, когда горожане массово ездят за подарками.

Сегодня, 24 января, тоже своего рода предпраздничный день: Петербург готовится отмечать 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Дворцовой проводится репетиция парада, из-за чего с утра закрыли часть улиц в центре. Затем перекрывали движение по маршруту прохождения колонны военной техники: КАД, Пискарёвский, набережные Невы. Сейчас Невский проспект и Дворцовый мост открыты. Сам парад пройдёт в воскресенье, 27 января.

Осложняют движение аварии. Утром на Невском путепроводе в направлении улицы Бабушкина легковая машина вылетела на встречку, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На ЗСД столкнулись автобус и легковушка.

Ещё одна такая пара, легковушка и автобус, заняли собой всю ширину Богатырского проспекта. Теперь, когда у обочин много снега, такие аварии происходят часто. Например, в Колпино на улице Севастьянова не смогли разъехаться фура и «Газон».

Неподалёку, в Заречье, в канаву на перекрёстке Загородной и Колпинской улиц «улёгся отдохнуть» фургон.

«Замес» из четырёх автомобилей на некоторое время перегородил Октябрьскую набережную у дома 104.

«Форд Фиеста» и маршрутка перекрыли, по выражению очевидца, «нашу любимую Замшину улицу на повороте с проспекта Мечникова».

Медики выезжали на Измайловский проспект, где столкнулись две легковушки.

И ещё одно – не ДТП, а привычная уже проблема – большегрузы не могут одолеть подъём и собирают затор. Сегодня это случилось в начале Бухарестской улицы, пишут в «ДТП и ЧП».