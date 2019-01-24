Главгосэкспертиза согласовала первый участок кольцевой линии метро в Петербурге. Предварительная стоимость – 78,6 млрд рублей

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на обоснование предварительной стоимости создания первого участка кольцевой линии метро. Учреждение официально сообщило об этом 24 января.

Как уточнили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного, строительство первого участка кольцевой в виде станций «Большой проспект-2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2» может обойтись городскому бюджету в 78,6 млрд рублей. В состав участка также войдет уже построенный второй вестибюль «Спортивной».

Согласно свежей схеме развития петербургского метрополитена, указанный участок кольцевой должен построиться к 2028-2030 году. Всего в составе круговой ветки метро будет 20 станций, из которых 14 станут пересадочными. Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко говорил о том, что их строительство обойдется городскому бюджету в 300 млрд рублей. Пришедший ему на смену в октябре 2018 года врио губернатора Александр Беглов пока никаких обещаний на этот счет не давал.