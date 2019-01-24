«Большие социальные сети под дудку Вашингтона действуют противозаконно». Спикер Госдумы перепутал Facebook и Instagram, комментируя события в Венесуэле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что после заявления Дональда Трампа по Венесуэле Facebook якобы удалил верификацию действующего президента боливарианской республики, наградив галочкой лидера оппозиции. Об этом 24 января пишет ТАСС.

«Больше всех удивил Facebook. Facebook верифицировал официальный аккаунт президента, поставив галочку на аккаунт председателя парламента. Вот это, конечно, вызывает удивление, когда такие большие социальные сети, заявляющие о своей независимости, берут и под дудку Вашингтона действуют абсолютно противозаконно», – заявил Володин.

Спикер Госдумы перепутал Facebook и Instagram. Накануне, 23 января, пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Instagram-страница президента лишилась галочки подлинности, тогда как противник Мадуро якобы был верифицирован. Об этом написали многие СМИ, чем заставили руководство социальной сети выступить с заявлением.

«Николас Мадуро не был верифицирован в Instagram. Верификация с его аккаунта не снималась», – рассказали в пресс-службе. А страница оппозиционера Гуаидо, который объявил себя президентом, получила статус верификации еще в ноябре 2018 года.