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Общество
24.01.2019 12:52
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Российский МИД пообещал защитить суверенитет «дружеской нам» Венесуэлы

Москва выступает против попыток Вашингтона вмешаться в дела боливарианской республики, она окажет поддержку «дружеской нам Венесуэле». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Россия предостерегает США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки», – цитирует 24 января Рябкова официальный аккаунт российского министерства иностранных дел на «Фейсбуке». 

Чиновник также отметил, что иностранные государства, включая США, пытаются «очернить политику Каракаса, подлить масла в огонь тех сложнейших внутренних процессов, которые там идут, не дать возможности продолжиться внутривенесуэльскому диалогу, не дать возможности конструктивным силам». 

Как дипломат рассказал журналу «Международная жизнь», Россия собирается поддержать законную власть. 

«Дружескую нам Венесуэлу, нашего стратегического партнера мы поддерживали и будем поддерживать. Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела. Материальное сотрудничество, практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в разных областях. Мы совершенно не настроены его совершенно сворачивать», – отметил заместитель главы МИД. 

Ранее поддержку действующему президенту Венесуэлы выразили соседние Мексика, Боливия и Куба. Кроме того, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил со словами поддержки Мадуро, назвав его братом. Китай выразил протест против вмешательства в дела республики, призвав все стороны к диалогу. 

Справка:

Напомним, что Россию с боливарианской республикой связывают давние отношения. Правительство РФ и госкомпании вложили в эту страну более 20 миллиардов долларов, которые долгое время помогали Мадуро осуществлять выплаты по внешнему долгу и покупать товары первой необходимости, некоторые из которых стали дефицитными. Госкомпания «Роснефть» получила доли в проектах венесуэльской нефтегазовой госкомпании Petroleos de Venezuela. В 2017 году российский Минфин сообщил о реструктуризации долга Венесуэлы. Однако, несмотря на такое решение, ситуация в экономике продолжила ухудшаться, и в декабре прошлого года Россия обещала отправить в республику 600 тысяч тонн зерна и новые инвестиции. Россия и Венесуэла также тесно сотрудничали в военной сфере. Так, еще при Уго Чавесе, который фактически отказался от закупки оружия в других странах в пользу России, была модернизирована венесуэльская армия - почти на 4,4 миллиарда долларов. В декабре 2018-го российские Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Карибским морем в ходе международного визита делегации российских воздушно-космических сил в Венесуэлу.

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